Дефенса и Хустисия - Уракан 15 Июня прямая трансляция
15 Июня 2022 года в 03:30 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 3-й тур
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дефенса и Хустисия - Уракан, которое состоится 15 Июня 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дефенса и Хустисия
Флоренсио Варела
Уракан
Буэнос-Айрес
Главные тренеры
|Себастьян Беккасесе
|Франк Дарио Куделька
История личных встреч
|18.07.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. Тур 1
|2 : 1
|14.02.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. Тур 1
|3 : 2
|21.09.2019
|Аргентина - Примера
|Тур 7
|0 : 1
|04.12.2018
|Аргентина - Примера
|Тур 14
|1 : 1
|30.09.2017
|Аргентина - Примера
|Тур 5
|0 : 0
|19.03.2017
|Аргентина - Примера
|Тур 16
|2 : 0
|12.03.2016
|Аргентина - Примера
|Примера. Тур 7
|0 : 2
|12.07.2015
|Аргентина - Примера
|Примера. Тур 16
|0 : 0
Турнирная таблица
Примера - 1-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Расинг А
|14
|30
|2
|Ривер Плейт
|14
|29
|3
|Эстудиантес
|14
|28
|4
|Бока Хуниорс
|14
|27
|5
|Дефенса и Хустисия
|14
|25
|6
|Аргентинос Хуниорс
|14
|25
|7
|Химнасия и Эсгрима
|14
|24
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|23
|9
|Атлетико Сармьенто
|14
|21
|10
|Тигре
|14
|20
|11
|Альдосиви
|14
|20
|12
|Банфилд
|14
|19
|13
|Барракас Сентраль
|14
|19
|14
|Велес Сарсфилд
|14
|18
|15
|Уракан
|14
|18
|16
|Арсенал Саранди
|14
|17
|17
|Унион
|14
|17
|18
|Колон
|14
|16
|19
|Индепендьенте
|14
|16
|20
|Годой-Крус
|14
|16
|21
|Ланус
|14
|15
|22
|Сан-Лоренсо
|14
|15
|23
|Сентраль Кордова
|14
|15
|24
|Росарио Сентраль
|14
|14
|25
|Атлетико Тукуман
|14
|11
|26
|Тальерес
|14
|11
|27
|Платенсе
|14
|10
|28
|Патронато
|14
|10
Примера - 2-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Платенсе
|2
|6
|2
|Химнасия и Эсгрима
|2
|4
|3
|Тигре
|2
|4
|4
|Сентраль Кордова
|2
|4
|5
|Эстудиантес
|2
|4
|6
|Индепендьенте
|2
|4
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|4
|8
|Годой-Крус
|2
|3
|9
|Тальерес
|2
|3
|10
|Сан-Лоренсо
|3
|3
|11
|Расинг А
|2
|3
|12
|Аргентинос Хуниорс
|2
|3
|13
|Бока Хуниорс
|2
|3
|14
|Уракан
|2
|3
|15
|Атлетико Сармьенто
|2
|3
|16
|Колон
|2
|2
|17
|Барракас Сентраль
|2
|2
|18
|Дефенса и Хустисия
|2
|2
|19
|Ланус
|2
|2
|20
|Атлетико Тукуман
|2
|2
|21
|Ривер Плейт
|2
|2
|22
|Арсенал Саранди
|3
|2
|23
|Унион
|2
|1
|24
|Банфилд
|2
|1
|25
|Велес Сарсфилд
|2
|1
|26
|Патронато
|2
|1
|27
|Росарио Сентраль
|2
|1
|28
|Альдосиви
|2
|0