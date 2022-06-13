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Барракас Сентраль - Унион 15 Июня прямая трансляция

15 Июня 2022 года в 20:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 3-й тур
Барракас Сентраль
Унион

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барракас Сентраль - Унион, которое состоится 15 Июня 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Барракас Сентраль
      Буэнос-Айрес
      Унион
      Санта-Фе
      Главные тренеры
      Аргентина Альфредо Хесус Берти
      Уругвай Густаво Адольфо Мунуа Вера
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Платенсе2 6
      2 Химнасия и Эсгрима2 4
      3 Тигре2 4
      4 Сентраль Кордова2 4
      5 Эстудиантес2 4
      6 Индепендьенте2 4
      7 Ньюэллс Олд Бойз2 4
      8 Годой-Крус2 3
      9 Тальерес2 3
      10 Сан-Лоренсо3 3
      11 Расинг А2 3
      12 Аргентинос Хуниорс2 3
      13 Бока Хуниорс2 3
      14 Уракан2 3
      15 Атлетико Сармьенто2 3
      16 Колон2 2
      17 Барракас Сентраль2 2
      18 Дефенса и Хустисия2 2
      19 Ланус2 2
      20 Атлетико Тукуман2 2
      21 Ривер Плейт2 2
      22 Арсенал Саранди3 2
      23 Унион2 1
      24 Банфилд2 1
      25 Велес Сарсфилд2 1
      26 Патронато2 1
      27 Росарио Сентраль2 1
      28 Альдосиви2 0

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