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Жувентуде - Сантос 15 Июня прямая трансляция

Стадион: Алфреду Жакони (Кашиас-ду-Сул, Бразилия), вместимость: 28000
15 Июня 2022 года в 03:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 12-й тур
Жувентуде
Сантос

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жувентуде - Сантос, которое состоится 15 Июня 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Алфреду Жакони (Кашиас-ду-Сул, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Жувентуде
      Кашиас-ду-Сул
      Сантос
      Сантус
      Главные тренеры
      БразилияЭдуардо Баптиста
      АргентинаФабиан Бустос
      История личных встреч
      26.09.2021 Бразилия - Серия А Тур 22 Жувентуде3 : 0Сантос
      13.06.2021 Бразилия - Серия А Тур 3 Сантос0 : 0Жувентуде
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Палмейрас1164119-52266,7
      2 Коринтианс1163215-92163,6
      3 Сан-Паулу1146117-121854,5
      4 Интернасьонал1146114-101854,5
      5 Атлетико Паранаэнсе1152411-121751,5
      6 Атлетико Минейро1145217-141751,5
      7 Коритиба1143414-141545,5
      8 Флуминенсе1142513-141442,4
      9 Америка Минейро1142511-131442,4
      10 Аваи1142512-151442,4
      11 Сантос1135314-101442,4
      12 Ред Булл Брагантино1135312-111442,4
      13 Сеара1135313-131442,4
      14 Гояс1135312-141442,4
      15 Атлетико Гояниенсе1134410-131339,4
      16 Фламенго1133511-131236,4
      17
      Зона вылета
      		Ботафого1133512-161236,4
      18
      Зона вылета
      		Куяба113359-131236,4
      19
      Зона вылета
      		Жувентуде1124510-191030,3
      20
      Зона вылета
      		Форталеза111467-13721,2

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