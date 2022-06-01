02:30 ()
Свернуть список

Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 16 Июня прямая трансляция

Стадион: Джиллетт (Фоксборо, США), вместимость: 68756
16 Июня 2022 года в 02:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити, которое состоится 16 Июня 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Джиллетт (Фоксборо, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Нью-Инглэнд Революшн
      Фоксборо
      Орландо Сити
      Орландо
      Главные тренеры
      СШАБрюс Арена
      КолумбияОскар Пареха
      История личных встреч
      25.10.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Орландо Сити2 : 2Нью-Инглэнд Революшн
      26.09.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Инглэнд Революшн2 : 1Орландо Сити
      29.11.2020 MLS - Высшая лига футбола Кубок MLS - плей-офф конференций - 1/2 финала Орландо Сити1 : 3Нью-Инглэнд Революшн
      15.09.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Орландо Сити3 : 3Нью-Инглэнд Революшн
      28.07.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Инглэнд Революшн4 : 1Орландо Сити
      14.10.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Инглэнд Революшн2 : 0Орландо Сити
      05.08.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Орландо Сити3 : 3Нью-Инглэнд Революшн
      28.09.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Орландо Сити6 : 1Нью-Инглэнд Революшн
      03.09.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Инглэнд Революшн4 : 0Орландо Сити
      01.08.2016 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Орландо Сити3 : 1Нью-Инглэнд Революшн
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес14 29
      2 Нью-Йорк Сити13 26
      3 Даллас14 25
      4 Реал Солт-Лейк15 25
      5 Филадельфия Юнион14 25
      6 Остин14 24
      7 Клёб де Фут Монреаль14 23
      8 Лос-Анджелес Гэлакси14 23
      9 Нью-Йорк Ред Буллз15 23
      10 Нэшвилл15 23
      11 Орландо Сити14 21
      12 Сиэтл Саундерс13 19
      13 Шарлотт15 19
      14 Цинциннати14 19
      15 Нью-Инглэнд Революшн14 19
      16 Хьюстон Динамо14 18
      17 Миннесота Юнайтед14 18
      18 Колорадо Рэпидз14 18
      19 Интер Майами14 18
      20 Ванкувер Уайткэпс15 17
      21 Коламбус Крю13 16
      22 Атланта Юнайтед13 16
      23 Торонто14 15
      24 Портленд Тимберс15 15
      25 Сан-Хосе Эртквейкс15 15
      26 Ди-Си Юнайтед13 14
      27 Спортинг Канзас-Сити16 13
      28 Чикаго Файр14 11

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2021
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close