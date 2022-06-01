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Колон - Ривер Плейт 16 Июня прямая трансляция

Стадион: Бригадье Дженерал Эстанислао Лопес (Санта-Фе, Аргентина), вместимость: 47000
16 Июня 2022 года в 01:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 3-й тур
Главный судья: Патрисио Лоустау (Аргентина) 0' 45' 90' CHAMP('matchHighlights');
Колон
Ривер Плейт

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колон - Ривер Плейт, которое состоится 16 Июня 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Колон
      Санта-Фе
      Ривер Плейт
      Буэнос-Айрес
      Главные тренеры
      АргентинаХулио Сесар Фальсьони
      АргентинаМарсело Гальярдо
      История личных встреч
      19.07.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 1 Ривер Плейт1 : 2Колон
      12.04.2021 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 9 Ривер Плейт3 : 2Колон
      30.10.2019 Аргентина - Примера Тур 11 Ривер Плейт2 : 1Колон
      20.10.2018 Аргентина - Примера Тур 9 Колон1 : 0Ривер Плейт
      08.05.2018 Аргентина - Примера Тур 26 Колон0 : 0Ривер Плейт
      26.06.2017 Аргентина - Примера Тур 30 Колон0 : 0Ривер Плейт
      14.03.2016 Аргентина - Примера Примера. Тур 7 Колон4 : 1Ривер Плейт
      25.07.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 18 Ривер Плейт3 : 1Колон
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Эстудиантес3 7
      2 Ньюэллс Олд Бойз3 7
      3 Платенсе2 6
      4 Атлетико Тукуман3 5
      5 Химнасия и Эсгрима2 4
      6 Тигре2 4
      7 Индепендьенте2 4
      8 Унион3 4
      9 Банфилд3 4
      10 Уракан3 4
      11 Сентраль Кордова3 4
      12 Патронато3 4
      13 Годой-Крус2 3
      14 Сан-Лоренсо3 3
      15 Аргентинос Хуниорс2 3
      16 Бока Хуниорс2 3
      17 Дефенса и Хустисия3 3
      18 Расинг А2 3
      19 Тальерес3 3
      20 Атлетико Сармьенто3 3
      21 Колон2 2
      22 Ривер Плейт2 2
      23 Арсенал Саранди3 2
      24 Барракас Сентраль3 2
      25 Ланус3 2
      26 Велес Сарсфилд2 1
      27 Росарио Сентраль2 1
      28 Альдосиви3 0

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