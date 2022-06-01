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Бока Хуниорс - Тигре 16 Июня прямая трансляция

Стадион: Альберто Армандо (Буэнос-Айрес, Аргентина), вместимость: 49000
16 Июня 2022 года в 03:30 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 3-й тур
Главный судья: Хорхе Балиньо (Тандиль, Аргентина) 0' 45' 90' CHAMP('matchHighlights');
Бока Хуниорс
Тигре

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бока Хуниорс - Тигре, которое состоится 16 Июня 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бока Хуниорс
      Буэнос-Айрес
      Тигре
      Виктория
      Главные тренеры
      АргентинаСебастьян Батталья
      АргентинаДиего Эрнан Мартинес
      История личных встреч
      22.05.2022 Аргентина - Примера 1-я фаза - Финал Бока Хуниорс3 : 0Тигре
      07.05.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 14 Тигре0 : 2Бока Хуниорс
      04.11.2018 Аргентина - Примера Тур 11 Бока Хуниорс4 : 1Тигре
      11.03.2018 Аргентина - Примера Тур 19 Бока Хуниорс2 : 1Тигре
      03.10.2016 Аргентина - Примера Тур 5 Тигре1 : 1Бока Хуниорс
      11.04.2016 Аргентина - Примера Примера. Тур 10 Тигре2 : 0Бока Хуниорс
      02.11.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 29 Бока Хуниорс1 : 0Тигре
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Эстудиантес3 7
      2 Ньюэллс Олд Бойз3 7
      3 Платенсе2 6
      4 Колон3 5
      5 Атлетико Тукуман3 5
      6 Химнасия и Эсгрима2 4
      7 Тигре2 4
      8 Индепендьенте2 4
      9 Унион3 4
      10 Банфилд3 4
      11 Уракан3 4
      12 Сентраль Кордова3 4
      13 Патронато3 4
      14 Годой-Крус2 3
      15 Сан-Лоренсо3 3
      16 Аргентинос Хуниорс2 3
      17 Бока Хуниорс2 3
      18 Дефенса и Хустисия3 3
      19 Расинг А2 3
      20 Тальерес3 3
      21 Атлетико Сармьенто3 3
      22 Арсенал Саранди3 2
      23 Барракас Сентраль3 2
      24 Ланус3 2
      25 Ривер Плейт3 2
      26 Велес Сарсфилд2 1
      27 Росарио Сентраль2 1
      28 Альдосиви3 0

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