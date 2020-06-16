Фламенго - Куяба 16 Июня прямая трансляция
Стадион: Маракана - Марио Филью (Рио-де-Жанейро, Бразилия), вместимость: 74738
16 Июня 2022 года в 02:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 12-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фламенго - Куяба, которое состоится 16 Июня 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Маракана - Марио Филью (Рио-де-Жанейро, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фламенго
Рио-де-Жанейро
Куяба
Куяба
Главные тренеры
|Паулу Соуза
|Луис Карлос де Оливейра Прето Пинтадо
История личных встреч
|18.10.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 27
|0 : 0
|02.07.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 8
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Палмейрас
|11
|6
|4
|1
|19-5
|22
|66,7
|2
|Коринтианс
|11
|6
|3
|2
|15-9
|21
|63,6
|3
|Сан-Паулу
|11
|4
|6
|1
|17-12
|18
|54,5
|4
|Интернасьонал
|11
|4
|6
|1
|14-10
|18
|54,5
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|5
|2
|4
|11-12
|17
|51,5
|6
|Сантос
|12
|4
|5
|3
|16-11
|17
|47,2
|7
|Атлетико Минейро
|11
|4
|5
|2
|17-14
|17
|51,5
|8
|Коритиба
|11
|4
|3
|4
|14-14
|15
|45,5
|9
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|13-14
|14
|42,4
|10
|Америка Минейро
|11
|4
|2
|5
|11-13
|14
|42,4
|11
|Аваи
|11
|4
|2
|5
|12-15
|14
|42,4
|12
|Ред Булл Брагантино
|11
|3
|5
|3
|12-11
|14
|42,4
|13
|Сеара
|11
|3
|5
|3
|13-13
|14
|42,4
|14
|Гояс
|11
|3
|5
|3
|12-14
|14
|42,4
|15
|Атлетико Гояниенсе
|11
|3
|4
|4
|10-13
|13
|39,4
|16
|Фламенго
|11
|3
|3
|5
|11-13
|12
|36,4
| 17
Зона вылета
|Ботафого
|11
|3
|3
|5
|12-16
|12
|36,4
| 18
Зона вылета
|Куяба
|11
|3
|3
|5
|9-13
|12
|36,4
| 19
Зона вылета
|Жувентуде
|12
|2
|4
|6
|11-21
|10
|27,8
| 20
Зона вылета
|Форталеза
|11
|1
|4
|6
|7-13
|7
|21,2