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Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте 17 Июня прямая трансляция

17 Июня 2022 года в 01:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 3-й тур
Аргентинос Хуниорс
Индепендьенте

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте, которое состоится 17 Июня 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аргентинос Хуниорс
      Буэнос-Айрес
      Индепендьенте
      Авельянеда
      Главные тренеры
      АргентинаГабриэль Алехандро Милито
      АргентинаЭдуардо Родриго Домингес
      История личных встреч
      19.07.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 1 Индепендьенте0 : 0Аргентинос Хуниорс
      29.12.2020 Аргентина - Примера Плей-офф чемпионов - Группа A. Тур 3 Аргентинос Хуниорс0 : 2Индепендьенте
      19.10.2019 Аргентина - Примера Тур 10 Индепендьенте0 : 1Аргентинос Хуниорс
      04.11.2018 Аргентина - Примера Тур 11 Аргентинос Хуниорс0 : 2Индепендьенте
      12.03.2018 Аргентина - Примера Тур 19 Индепендьенте2 : 1Аргентинос Хуниорс
      19.04.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 10 Индепендьенте0 : 0Аргентинос Хуниорс
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Эстудиантес3 7
      2 Ньюэллс Олд Бойз3 7
      3 Бока Хуниорс3 6
      4 Платенсе2 6
      5 Колон3 5
      6 Атлетико Тукуман3 5
      7 Химнасия и Эсгрима2 4
      8 Индепендьенте2 4
      9 Унион3 4
      10 Банфилд3 4
      11 Уракан3 4
      12 Сентраль Кордова3 4
      13 Тигре3 4
      14 Патронато3 4
      15 Годой-Крус2 3
      16 Сан-Лоренсо3 3
      17 Аргентинос Хуниорс2 3
      18 Дефенса и Хустисия3 3
      19 Расинг А2 3
      20 Тальерес3 3
      21 Атлетико Сармьенто3 3
      22 Арсенал Саранди3 2
      23 Барракас Сентраль3 2
      24 Ланус3 2
      25 Ривер Плейт3 2
      26 Велес Сарсфилд2 1
      27 Росарио Сентраль2 1
      28 Альдосиви3 0

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