Расинг А - Велес Сарсфилд 17 Июня прямая трансляция
17 Июня 2022 года в 03:30 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 3-й тур
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Расинг А - Велес Сарсфилд, которое состоится 17 Июня 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Расинг А
Авельянеда
Велес Сарсфилд
Буэнос-Айрес
Главные тренеры
|Фернандо Рубен Гаго
|Хулио Нестор Ваккари (и.о.)
История личных встреч
|18.07.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. Тур 1
|0 : 0
|16.05.2021
|Аргентина - Примера
|1-я фаза - 1/4 финала
|0 : 0 2 : 4
|12.12.2020
|Аргентина - Примера
|Плей-офф за право остаться - Группа B. Тур 1
|2 : 1
|04.08.2019
|Аргентина - Примера
|Тур 2
|2 : 2
|20.08.2018
|Аргентина - Примера
|Тур 2
|2 : 0
|05.03.2018
|Аргентина - Примера
|Тур 18
|2 : 1
|25.09.2016
|Аргентина - Примера
|Тур 4
|0 : 3
|07.06.2015
|Аргентина - Примера
|Примера. Тур 15
|3 : 1
Турнирная таблица
Примера - 1-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Расинг А
|14
|30
|2
|Ривер Плейт
|14
|29
|3
|Эстудиантес
|14
|28
|4
|Бока Хуниорс
|14
|27
|5
|Дефенса и Хустисия
|14
|25
|6
|Аргентинос Хуниорс
|14
|25
|7
|Химнасия и Эсгрима
|14
|24
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|23
|9
|Атлетико Сармьенто
|14
|21
|10
|Тигре
|14
|20
|11
|Альдосиви
|14
|20
|12
|Банфилд
|14
|19
|13
|Барракас Сентраль
|14
|19
|14
|Велес Сарсфилд
|14
|18
|15
|Уракан
|14
|18
|16
|Арсенал Саранди
|14
|17
|17
|Унион
|14
|17
|18
|Колон
|14
|16
|19
|Индепендьенте
|14
|16
|20
|Годой-Крус
|14
|16
|21
|Ланус
|14
|15
|22
|Сан-Лоренсо
|14
|15
|23
|Сентраль Кордова
|14
|15
|24
|Росарио Сентраль
|14
|14
|25
|Атлетико Тукуман
|14
|11
|26
|Тальерес
|14
|11
|27
|Платенсе
|14
|10
|28
|Патронато
|14
|10
Примера - 2-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Эстудиантес
|3
|7
|2
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|7
|3
|Бока Хуниорс
|3
|6
|4
|Платенсе
|2
|6
|5
|Колон
|3
|5
|6
|Атлетико Тукуман
|3
|5
|7
|Химнасия и Эсгрима
|2
|4
|8
|Индепендьенте
|2
|4
|9
|Унион
|3
|4
|10
|Банфилд
|3
|4
|11
|Уракан
|3
|4
|12
|Сентраль Кордова
|3
|4
|13
|Тигре
|3
|4
|14
|Патронато
|3
|4
|15
|Годой-Крус
|2
|3
|16
|Сан-Лоренсо
|3
|3
|17
|Аргентинос Хуниорс
|2
|3
|18
|Дефенса и Хустисия
|3
|3
|19
|Расинг А
|2
|3
|20
|Тальерес
|3
|3
|21
|Атлетико Сармьенто
|3
|3
|22
|Арсенал Саранди
|3
|2
|23
|Барракас Сентраль
|3
|2
|24
|Ланус
|3
|2
|25
|Ривер Плейт
|3
|2
|26
|Велес Сарсфилд
|2
|1
|27
|Росарио Сентраль
|2
|1
|28
|Альдосиви
|3
|0