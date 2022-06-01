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Белшина - Энергетик-БГУ 17 Июня прямая трансляция

Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
17 Июня 2022 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 11-й тур
Белшина
Энергетик-БГУ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Энергетик-БГУ, которое состоится 17 Июня 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Белшина
      Бобруйск
      Энергетик-БГУ
      Минск
      Главные тренеры
      Беларусь Альберт Владимирович Рыбак
      Беларусь Павел Петрович Родненок
      История личных встреч
      08.11.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 28 Белшина1 : 5Энергетик-БГУ
      14.06.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 13 Энергетик-БГУ0 : 1Белшина
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ972019-42385,2
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ1071223-82273,3
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн1063115-92170,0
      4 Минск1061314-101963,3
      5 Шахтёр С1053212-51860,0
      6 Ислочь1043316-141550,0
      7 Слуцк935113-111451,9
      8 Неман1035214-131446,7
      9 Славия-Мозырь1042414-151446,7
      10 Гомель932412-131140,7
      11 Белшина1025312-151136,7
      12 Торпедо-БелАЗ92259-15829,6
      13 Витебск101459-17723,3
      14
      Стыковая зона
      		Днепр М101278-20516,7
      15
      Зона вылета
      		Арсенал100464-14413,3
      16
      Зона вылета
      		Динамо-Брест100467-18413,3

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