Белшина - Энергетик-БГУ 17 Июня прямая трансляция
Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
17 Июня 2022 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 11-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Энергетик-БГУ, которое состоится 17 Июня 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Белшина
Бобруйск
Энергетик-БГУ
Минск
Главные тренеры
|Альберт Владимирович Рыбак
|Павел Петрович Родненок
История личных встреч
|08.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 28
|1 : 5
|14.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 13
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|9
|7
|2
|0
|19-4
|23
|85,2
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|10
|7
|1
|2
|23-8
|22
|73,3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|10
|6
|3
|1
|15-9
|21
|70,0
|4
|Минск
|10
|6
|1
|3
|14-10
|19
|63,3
|5
|Шахтёр С
|10
|5
|3
|2
|12-5
|18
|60,0
|6
|Ислочь
|10
|4
|3
|3
|16-14
|15
|50,0
|7
|Слуцк
|9
|3
|5
|1
|13-11
|14
|51,9
|8
|Неман
|10
|3
|5
|2
|14-13
|14
|46,7
|9
|Славия-Мозырь
|10
|4
|2
|4
|14-15
|14
|46,7
|10
|Гомель
|9
|3
|2
|4
|12-13
|11
|40,7
|11
|Белшина
|10
|2
|5
|3
|12-15
|11
|36,7
|12
|Торпедо-БелАЗ
|9
|2
|2
|5
|9-15
|8
|29,6
|13
|Витебск
|10
|1
|4
|5
|9-17
|7
|23,3
| 14
Стыковая зона
|Днепр М
|10
|1
|2
|7
|8-20
|5
|16,7
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|10
|0
|4
|6
|4-14
|4
|13,3
| 16
Зона вылета
|Динамо-Брест
|10
|0
|4
|6
|7-18
|4
|13,3