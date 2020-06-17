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Аваи - Форталеза 17 Июня прямая трансляция

Стадион: Рессакада (Флорианополис, Бразилия), вместимость: 17537
17 Июня 2022 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 12-й тур
Аваи
Форталеза

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аваи - Форталеза, которое состоится 17 Июня 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Рессакада (Флорианополис, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аваи
      Флорианополис
      Форталеза
      Форталеза
      Главные тренеры
      БразилияЭдуардо Баррока
      АргентинаХуан Пабло Войвода
      История личных встреч
      31.10.2019 Бразилия - Серия А Тур 29 Аваи1 : 3Форталеза
      13.07.2019 Бразилия - Серия А Тур 10 Форталеза2 : 0Аваи
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Палмейрас1164119-52266,7
      2 Коринтианс1264216-102261,1
      3 Интернасьонал1256116-112158,3
      4 Атлетико Паранаэнсе1253412-131850,0
      5 Сан-Паулу1146117-121854,5
      6 Атлетико Минейро1246217-141850,0
      7 Сантос1245316-111747,2
      8 Ред Булл Брагантино1245316-131747,2
      9 Фламенго1243513-131541,7
      10 Флуминенсе1243513-141541,7
      11 Коритиба1243516-181541,7
      12 Америка Минейро1243511-131541,7
      13 Сеара1236313-131541,7
      14 Аваи1142512-151442,4
      15 Гояс1235413-161438,9
      16 Атлетико Гояниенсе1134410-131339,4
      17
      Зона вылета
      		Ботафого1133512-161236,4
      18
      Зона вылета
      		Куяба123369-151233,3
      19
      Зона вылета
      		Жувентуде1224611-211027,8
      20
      Зона вылета
      		Форталеза111467-13721,2

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