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Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 18 Июня прямая трансляция

Стадион: СентуриЛинк Филд - Квест Филд (Сиэтл, США), вместимость: 67000
18 Июня 2022 года в 22:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес, которое состоится 18 Июня 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: СентуриЛинк Филд - Квест Филд (Сиэтл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сиэтл Саундерс
      Сиэтл
      Лос-Анджелес
      Лос-Анджелес
      Главные тренеры
      США Бриан Шметцер
      США Стив Черундоло
      История личных встреч
      27.10.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес3 : 0Сиэтл Саундерс
      17.05.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс2 : 0Лос-Анджелес
      25.04.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес1 : 1Сиэтл Саундерс
      25.11.2020 MLS - Высшая лига футбола Кубок MLS - плей-офф конференций - 1/4 финала Сиэтл Саундерс3 : 1Лос-Анджелес
      12.10.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес3 : 1Сиэтл Саундерс
      19.09.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс3 : 0Лос-Анджелес
      31.08.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс3 : 1Лос-Анджелес
      28.07.2020 MLS - Высшая лига футбола 1/8 финала Сиэтл Саундерс1 : 4Лос-Анджелес
      30.10.2019 MLS - Высшая лига футбола Кубок MLS - Финалы конференций Лос-Анджелес1 : 3Сиэтл Саундерс
      28.04.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс1 : 1Лос-Анджелес
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес14 29
      2 Нью-Йорк Сити13 26
      3 Даллас14 25
      4 Реал Солт-Лейк15 25
      5 Филадельфия Юнион14 25
      6 Остин14 24
      7 Клёб де Фут Монреаль14 23
      8 Лос-Анджелес Гэлакси14 23
      9 Нью-Йорк Ред Буллз15 23
      10 Нэшвилл15 23
      11 Орландо Сити15 22
      12 Нью-Инглэнд Революшн15 20
      13 Сиэтл Саундерс13 19
      14 Шарлотт15 19
      15 Цинциннати14 19
      16 Хьюстон Динамо14 18
      17 Миннесота Юнайтед14 18
      18 Колорадо Рэпидз14 18
      19 Интер Майами14 18
      20 Ванкувер Уайткэпс15 17
      21 Коламбус Крю13 16
      22 Атланта Юнайтед13 16
      23 Торонто14 15
      24 Портленд Тимберс15 15
      25 Сан-Хосе Эртквейкс15 15
      26 Ди-Си Юнайтед13 14
      27 Спортинг Канзас-Сити16 13
      28 Чикаго Файр14 11

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