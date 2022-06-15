Италия U19 - Румыния U19 18 Июня прямая трансляция
Стадион: MOL-Арена (Дунайска-Стреда, Словакия), вместимость: 13000
18 Июня 2022 года в 21:00 (+03:00). U19 ЧЕ-2022, Группа A
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия U19 - Румыния U19, которое состоится 18 Июня 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2022, Группа A, оно проводится на стадионе: MOL-Арена (Дунайска-Стреда, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Италия U19
Румыния U19
Главные тренеры
|Кармине Нунциата
|Адриан Вэсый
Турнирная таблица
Плей-офф ЧМ
|Метка
| A3
B3
|28.06
1/2 финала
|Метка
SF1
| A1
B2
|28.06
SF2
| B1
A2
|28.06
Финал
|Метка
F1
| SF1
SF2
|01.07