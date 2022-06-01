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Днепр М - Неман 18 Июня прямая трансляция

Стадион: Спартак (Могилёв, Беларусь), вместимость: 7990
18 Июня 2022 года в 15:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 11-й тур
Днепр М
Неман

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Неман, которое состоится 18 Июня 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Могилёв, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Днепр М
      Могилёв
      Неман
      Гродно
      Главные тренеры
      Беларусь Евгений Петрович Молчан
      Беларусь Игорь Николаевич Ковалевич
      История личных встреч
      13.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала Днепр М0 : 0Неман
      07.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала Неман3 : 0Днепр М
      17.08.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Днепр М0 : 0Неман
      14.04.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Неман0 : 0Днепр М
      11.09.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 21 Неман2 : 0Днепр М
      07.05.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Днепр М0 : 3Неман
      26.10.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Днепр М1 : 1Неман
      14.09.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 1 Неман1 : 1Днепр М
      28.06.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 15 Неман4 : 1Днепр М
      19.04.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Днепр М2 : 3Неман
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ972019-42385,2
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ1071223-82273,3
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн1063115-92170,0
      4 Минск1061314-101963,3
      5 Шахтёр С1053212-51860,0
      6 Ислочь1043316-141550,0
      7 Слуцк935113-111451,9
      8 Неман1035214-131446,7
      9 Славия-Мозырь1042414-151446,7
      10 Гомель932412-131140,7
      11 Белшина1025312-151136,7
      12 Торпедо-БелАЗ92259-15829,6
      13 Витебск101459-17723,3
      14
      Стыковая зона
      		Днепр М101278-20516,7
      15
      Зона вылета
      		Арсенал100464-14413,3
      16
      Зона вылета
      		Динамо-Брест100467-18413,3

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