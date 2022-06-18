БАТЭ - Ислочь 18 Июня прямая трансляция
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
18 Июня 2022 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 11-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Ислочь, которое состоится 18 Июня 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Ислочь
Минский район
Главные тренеры
|Александр Сергеевич Михайлов
|Артём Александрович Радьков
История личных встреч
|28.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 21
|2 : 2
|23.05.2021
|Кубок Беларуси
|Финал
|2 : 1
|25.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 6
|1 : 4
|18.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 26
|2 : 2
|31.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 11
|1 : 0
|03.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 27
|2 : 4
|22.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 12
|0 : 0
|14.03.2019
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|1 : 0
|09.03.2019
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|1 : 1
|07.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 24
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|9
|7
|2
|0
|19-4
|23
|85,2
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|10
|7
|1
|2
|23-8
|22
|73,3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|10
|6
|3
|1
|15-9
|21
|70,0
|4
|Минск
|10
|6
|1
|3
|14-10
|19
|63,3
|5
|Шахтёр С
|10
|5
|3
|2
|12-5
|18
|60,0
|6
|Ислочь
|10
|4
|3
|3
|16-14
|15
|50,0
|7
|Слуцк
|9
|3
|5
|1
|13-11
|14
|51,9
|8
|Неман
|10
|3
|5
|2
|14-13
|14
|46,7
|9
|Славия-Мозырь
|10
|4
|2
|4
|14-15
|14
|46,7
|10
|Гомель
|9
|3
|2
|4
|12-13
|11
|40,7
|11
|Белшина
|10
|2
|5
|3
|12-15
|11
|36,7
|12
|Торпедо-БелАЗ
|9
|2
|2
|5
|9-15
|8
|29,6
|13
|Витебск
|10
|1
|4
|5
|9-17
|7
|23,3
| 14
Стыковая зона
|Днепр М
|10
|1
|2
|7
|8-20
|5
|16,7
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|10
|0
|4
|6
|4-14
|4
|13,3
| 16
Зона вылета
|Динамо-Брест
|10
|0
|4
|6
|7-18
|4
|13,3