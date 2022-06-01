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Динамо Мн - Слуцк 18 Июня прямая трансляция

Стадион: Трактор (Минск, Беларусь), вместимость: 17600
18 Июня 2022 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 11-й тур
Динамо Мн
Слуцк

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Слуцк, которое состоится 18 Июня 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Трактор (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Динамо Мн
      Минск
      Слуцк
      Слуцк
      Главные тренеры
      Беларусь Артём Викторович Челядинский
      Беларусь Александр Вячеславович Бразевич
      История личных встреч
      07.08.2021 Кубок Беларуси 1/8 финала Слуцк0 : 4Динамо Мн
      01.08.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Слуцк1 : 1Динамо Мн
      04.04.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Динамо Мн1 : 0Слуцк
      21.08.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Слуцк1 : 2Динамо Мн
      02.05.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Динамо Мн1 : 2Слуцк
      15.09.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 21 Динамо Мн2 : 1Слуцк
      05.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Слуцк2 : 1Динамо Мн
      15.03.2019 Кубок Беларуси 1/4 финала Слуцк1 : 0Динамо Мн
      10.03.2019 Кубок Беларуси 1/4 финала Динамо Мн2 : 0Слуцк
      09.11.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 28 Динамо Мн2 : 0Слуцк
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ972019-42385,2
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ1071223-82273,3
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн1063115-92170,0
      4 Минск1061314-101963,3
      5 Шахтёр С1053212-51860,0
      6 Ислочь1043316-141550,0
      7 Слуцк935113-111451,9
      8 Неман1035214-131446,7
      9 Славия-Мозырь1042414-151446,7
      10 Гомель932412-131140,7
      11 Белшина1025312-151136,7
      12 Торпедо-БелАЗ92259-15829,6
      13 Витебск101459-17723,3
      14
      Стыковая зона
      		Днепр М101278-20516,7
      15
      Зона вылета
      		Арсенал100464-14413,3
      16
      Зона вылета
      		Динамо-Брест100467-18413,3

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