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Гран-при Канады прямая трансляция 18 июня 2022 Свободная практика 3 смотреть онлайн

Арена: Автодром имени Жиля Вильнёва (Монреаль, Канада)
Этап 9, Монреаль, Канада. Гран-при Канады. Свободная практика 3
18 Июня 2022 года в 20:00 (+03:00)

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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Канады - Свободная практика 1, которое состоится 18 июня 2022 года в 20:00 UTC+3. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 09, оно проводится в стране Канада. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

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