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Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 19 Июня прямая трансляция

Стадион: Дигнити Хелс Спортс Парк - Хоум Депот-центр (Карсон, США), вместимость: 30510
19 Июня 2022 года в 00:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Главный судья: Джо Дикерсон (США);
Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд Тимберс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс, которое состоится 19 Июня 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Дигнити Хелс Спортс Парк - Хоум Депот-центр (Карсон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лос-Анджелес Гэлакси
      Лос-Анджелес
      Портленд Тимберс
      Портленд
      Главные тренеры
      СШАГрег Ванни
      ВенесуэлаДжованни Саваресе
      История личных встреч
      03.04.2022 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Портленд Тимберс1 : 3Лос-Анджелес Гэлакси
      17.10.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес Гэлакси2 : 1Портленд Тимберс
      31.07.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес Гэлакси4 : 1Портленд Тимберс
      22.05.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Портленд Тимберс3 : 0Лос-Анджелес Гэлакси
      29.10.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Портленд Тимберс5 : 2Лос-Анджелес Гэлакси
      08.10.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес Гэлакси3 : 6Портленд Тимберс
      03.09.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Портленд Тимберс2 : 3Лос-Анджелес Гэлакси
      14.07.2020 MLS - Высшая лига футбола Группа F Лос-Анджелес Гэлакси1 : 2Портленд Тимберс
      28.07.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Портленд Тимберс4 : 0Лос-Анджелес Гэлакси
      01.04.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес Гэлакси2 : 1Портленд Тимберс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес15 30
      2 Нью-Йорк Сити13 26
      3 Даллас14 25
      4 Реал Солт-Лейк15 25
      5 Филадельфия Юнион14 25
      6 Остин14 24
      7 Клёб де Фут Монреаль14 23
      8 Лос-Анджелес Гэлакси14 23
      9 Нью-Йорк Ред Буллз15 23
      10 Нэшвилл15 23
      11 Орландо Сити15 22
      12 Сиэтл Саундерс14 20
      13 Нью-Инглэнд Революшн15 20
      14 Шарлотт15 19
      15 Цинциннати14 19
      16 Хьюстон Динамо14 18
      17 Миннесота Юнайтед14 18
      18 Колорадо Рэпидз14 18
      19 Интер Майами14 18
      20 Ванкувер Уайткэпс15 17
      21 Коламбус Крю13 16
      22 Атланта Юнайтед13 16
      23 Торонто14 15
      24 Портленд Тимберс15 15
      25 Сан-Хосе Эртквейкс15 15
      26 Ди-Си Юнайтед13 14
      27 Спортинг Канзас-Сити16 13
      28 Чикаго Файр14 11

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