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Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 19 Июня прямая трансляция

Стадион: Ред Булл Арена (Харрисон, Нью-Джерси, США), вместимость: 25189
19 Июня 2022 года в 02:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто, которое состоится 19 Июня 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Харрисон, Нью-Джерси, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Нью-Йорк Ред Буллз
      Хэррисон
      Торонто
      Торонто
      Главные тренеры
      АвстрияГерхард Штрубер
      СШАБоб Брэдли
      История личных встреч
      05.03.2022 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Торонто1 : 4Нью-Йорк Ред Буллз
      22.07.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Торонто1 : 1Нью-Йорк Ред Буллз
      08.05.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Ред Буллз2 : 0Торонто
      08.11.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Ред Буллз2 : 1Торонто
      15.10.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Торонто1 : 1Нью-Йорк Ред Буллз
      04.08.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Ред Буллз2 : 0Торонто
      18.07.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Торонто3 : 1Нью-Йорк Ред Буллз
      23.09.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Ред Буллз2 : 0Торонто
      02.07.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Торонто0 : 1Нью-Йорк Ред Буллз
      05.11.2017 MLS - Высшая лига футбола Кубок MLS - Полуфиналы конференций Торонто0 : 1Нью-Йорк Ред Буллз
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес15 30
      2 Нью-Йорк Сити13 26
      3 Даллас14 25
      4 Реал Солт-Лейк15 25
      5 Филадельфия Юнион14 25
      6 Остин14 24
      7 Клёб де Фут Монреаль14 23
      8 Лос-Анджелес Гэлакси14 23
      9 Нью-Йорк Ред Буллз15 23
      10 Нэшвилл15 23
      11 Орландо Сити15 22
      12 Сиэтл Саундерс14 20
      13 Нью-Инглэнд Революшн15 20
      14 Шарлотт15 19
      15 Цинциннати14 19
      16 Хьюстон Динамо14 18
      17 Миннесота Юнайтед14 18
      18 Колорадо Рэпидз14 18
      19 Интер Майами14 18
      20 Ванкувер Уайткэпс15 17
      21 Коламбус Крю13 16
      22 Атланта Юнайтед13 16
      23 Торонто14 15
      24 Портленд Тимберс15 15
      25 Сан-Хосе Эртквейкс15 15
      26 Ди-Си Юнайтед13 14
      27 Спортинг Канзас-Сити16 13
      28 Чикаго Файр14 11

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