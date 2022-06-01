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Филадельфия Юнион - Цинциннати 19 Июня прямая трансляция

Стадион: Тален Энерджи - PPL Парк (Честер, США), вместимость: 18500
19 Июня 2022 года в 02:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Филадельфия Юнион
Цинциннати

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Филадельфия Юнион - Цинциннати, которое состоится 19 Июня 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Тален Энерджи - PPL Парк (Честер, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Филадельфия Юнион
      Филадельфия
      Цинциннати
      Цинциннати
      Главные тренеры
      СШАДжим Кёртин
      СШАПэт Нунан
      История личных встреч
      01.11.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Филадельфия Юнион2 : 0Цинциннати
      10.10.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Цинциннати1 : 2Филадельфия Юнион
      08.10.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Филадельфия Юнион3 : 0Цинциннати
      24.09.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Цинциннати0 : 0Филадельфия Юнион
      02.05.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Филадельфия Юнион2 : 0Цинциннати
      31.03.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Цинциннати0 : 2Филадельфия Юнион
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес15 30
      2 Нью-Йорк Сити13 26
      3 Даллас14 25
      4 Реал Солт-Лейк15 25
      5 Филадельфия Юнион14 25
      6 Остин14 24
      7 Клёб де Фут Монреаль14 23
      8 Лос-Анджелес Гэлакси14 23
      9 Нью-Йорк Ред Буллз15 23
      10 Нэшвилл15 23
      11 Орландо Сити15 22
      12 Сиэтл Саундерс14 20
      13 Нью-Инглэнд Революшн15 20
      14 Шарлотт15 19
      15 Цинциннати14 19
      16 Хьюстон Динамо14 18
      17 Миннесота Юнайтед14 18
      18 Колорадо Рэпидз14 18
      19 Интер Майами14 18
      20 Ванкувер Уайткэпс15 17
      21 Коламбус Крю13 16
      22 Атланта Юнайтед13 16
      23 Торонто14 15
      24 Портленд Тимберс15 15
      25 Сан-Хосе Эртквейкс15 15
      26 Ди-Си Юнайтед13 14
      27 Спортинг Канзас-Сити16 13
      28 Чикаго Файр14 11

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