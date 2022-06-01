Орландо Сити - Хьюстон Динамо 19 Июня прямая трансляция
Стадион: Эксплория (Орландо, США), вместимость: 25500
19 Июня 2022 года в 02:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Орландо Сити - Хьюстон Динамо, которое состоится 19 Июня 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Эксплория (Орландо, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Орландо Сити
Орландо
Хьюстон Динамо
Хьюстон
Главные тренеры
|Оскар Пареха
|Пауло Роберто Корради Нагамура
История личных встреч
|22.09.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|23.09.2018
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|0 : 0
|07.05.2017
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|4 : 0
|09.07.2016
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|0 : 0
|14.03.2015
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Лос-Анджелес
|15
|30
|2
|Нью-Йорк Сити
|13
|26
|3
|Даллас
|14
|25
|4
|Реал Солт-Лейк
|15
|25
|5
|Филадельфия Юнион
|14
|25
|6
|Остин
|14
|24
|7
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|23
|8
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|23
|9
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|23
|10
|Нэшвилл
|15
|23
|11
|Орландо Сити
|15
|22
|12
|Сиэтл Саундерс
|14
|20
|13
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|20
|14
|Шарлотт
|15
|19
|15
|Цинциннати
|14
|19
|16
|Хьюстон Динамо
|14
|18
|17
|Миннесота Юнайтед
|14
|18
|18
|Колорадо Рэпидз
|14
|18
|19
|Интер Майами
|14
|18
|20
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|17
|21
|Коламбус Крю
|13
|16
|22
|Атланта Юнайтед
|13
|16
|23
|Торонто
|14
|15
|24
|Портленд Тимберс
|15
|15
|25
|Сан-Хосе Эртквейкс
|15
|15
|26
|Ди-Си Юнайтед
|13
|14
|27
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|13
|28
|Чикаго Файр
|14
|11