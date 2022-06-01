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Орландо Сити - Хьюстон Динамо 19 Июня прямая трансляция

Стадион: Эксплория (Орландо, США), вместимость: 25500
19 Июня 2022 года в 02:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Орландо Сити
Хьюстон Динамо

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Орландо Сити - Хьюстон Динамо, которое состоится 19 Июня 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Эксплория (Орландо, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Орландо Сити
      Орландо
      Хьюстон Динамо
      Хьюстон
      Главные тренеры
      КолумбияОскар Пареха
      БразилияПауло Роберто Корради Нагамура
      История личных встреч
      22.09.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Хьюстон Динамо2 : 1Орландо Сити
      23.09.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Орландо Сити0 : 0Хьюстон Динамо
      07.05.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Хьюстон Динамо4 : 0Орландо Сити
      09.07.2016 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Орландо Сити0 : 0Хьюстон Динамо
      14.03.2015 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Хьюстон Динамо0 : 1Орландо Сити
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес15 30
      2 Нью-Йорк Сити13 26
      3 Даллас14 25
      4 Реал Солт-Лейк15 25
      5 Филадельфия Юнион14 25
      6 Остин14 24
      7 Клёб де Фут Монреаль14 23
      8 Лос-Анджелес Гэлакси14 23
      9 Нью-Йорк Ред Буллз15 23
      10 Нэшвилл15 23
      11 Орландо Сити15 22
      12 Сиэтл Саундерс14 20
      13 Нью-Инглэнд Революшн15 20
      14 Шарлотт15 19
      15 Цинциннати14 19
      16 Хьюстон Динамо14 18
      17 Миннесота Юнайтед14 18
      18 Колорадо Рэпидз14 18
      19 Интер Майами14 18
      20 Ванкувер Уайткэпс15 17
      21 Коламбус Крю13 16
      22 Атланта Юнайтед13 16
      23 Торонто14 15
      24 Портленд Тимберс15 15
      25 Сан-Хосе Эртквейкс15 15
      26 Ди-Си Юнайтед13 14
      27 Спортинг Канзас-Сити16 13
      28 Чикаго Файр14 11

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