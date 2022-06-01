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Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эртквейкс 19 Июня прямая трансляция

Стадион: Рио Тинто Стэдиум (Сэнди, США), вместимость: 20008
19 Июня 2022 года в 04:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе Эртквейкс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эртквейкс, которое состоится 19 Июня 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Рио Тинто Стэдиум (Сэнди, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Реал Солт-Лейк
      Солт-Лейк-Сити
      Сан-Хосе Эртквейкс
      Сан-Хосе
      Главные тренеры
      СШАПабло Мастроени
      ИспанияАлекс Ковело (и.о.)
      История личных встреч
      30.10.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Реал Солт-Лейк3 : 4Сан-Хосе Эртквейкс
      16.09.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сан-Хосе Эртквейкс3 : 4Реал Солт-Лейк
      08.05.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Реал Солт-Лейк1 : 2Сан-Хосе Эртквейкс
      29.10.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сан-Хосе Эртквейкс2 : 0Реал Солт-Лейк
      28.07.2020 MLS - Высшая лига футбола 1/8 финала Сан-Хосе Эртквейкс5 : 2Реал Солт-Лейк
      12.09.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Реал Солт-Лейк1 : 0Сан-Хосе Эртквейкс
      07.07.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сан-Хосе Эртквейкс1 : 0Реал Солт-Лейк
      29.07.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сан-Хосе Эртквейкс0 : 0Реал Солт-Лейк
      24.06.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Реал Солт-Лейк1 : 1Сан-Хосе Эртквейкс
      24.08.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Реал Солт-Лейк4 : 0Сан-Хосе Эртквейкс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес15 30
      2 Нью-Йорк Сити13 26
      3 Даллас14 25
      4 Реал Солт-Лейк15 25
      5 Филадельфия Юнион14 25
      6 Остин14 24
      7 Клёб де Фут Монреаль14 23
      8 Лос-Анджелес Гэлакси14 23
      9 Нью-Йорк Ред Буллз15 23
      10 Нэшвилл15 23
      11 Орландо Сити15 22
      12 Сиэтл Саундерс14 20
      13 Нью-Инглэнд Революшн15 20
      14 Шарлотт15 19
      15 Цинциннати14 19
      16 Хьюстон Динамо14 18
      17 Миннесота Юнайтед14 18
      18 Колорадо Рэпидз14 18
      19 Интер Майами14 18
      20 Ванкувер Уайткэпс15 17
      21 Коламбус Крю13 16
      22 Атланта Юнайтед13 16
      23 Торонто14 15
      24 Портленд Тимберс15 15
      25 Сан-Хосе Эртквейкс15 15
      26 Ди-Си Юнайтед13 14
      27 Спортинг Канзас-Сити16 13
      28 Чикаго Файр14 11

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