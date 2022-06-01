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Чикаго Файр - Ди-Си Юнайтед 19 Июня прямая трансляция

Стадион: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США), вместимость: 63500
19 Июня 2022 года в 03:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Чикаго Файр
Ди-Си Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чикаго Файр - Ди-Си Юнайтед, которое состоится 19 Июня 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Чикаго Файр
      Чикаго
      Ди-Си Юнайтед
      Вашингтон
      Главные тренеры
      Сент-Винсент и ГренадиныЭзра Хендриксон
      СШАЧад Эштон (и.о.)
      История личных встреч
      13.03.2022 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед0 : 2Чикаго Файр
      16.09.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед3 : 0Чикаго Файр
      22.07.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Чикаго Файр2 : 2Ди-Си Юнайтед
      14.05.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед1 : 0Чикаго Файр
      12.10.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Чикаго Файр2 : 1Ди-Си Юнайтед
      28.07.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Чикаго Файр0 : 0Ди-Си Юнайтед
      30.05.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед3 : 3Чикаго Файр
      28.10.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Чикаго Файр0 : 0Ди-Си Юнайтед
      07.10.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед2 : 1Чикаго Файр
      17.09.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Чикаго Файр3 : 0Ди-Си Юнайтед
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес15 30
      2 Нью-Йорк Сити13 26
      3 Даллас14 25
      4 Реал Солт-Лейк15 25
      5 Филадельфия Юнион14 25
      6 Остин14 24
      7 Клёб де Фут Монреаль14 23
      8 Лос-Анджелес Гэлакси14 23
      9 Нью-Йорк Ред Буллз15 23
      10 Нэшвилл15 23
      11 Орландо Сити15 22
      12 Сиэтл Саундерс14 20
      13 Нью-Инглэнд Революшн15 20
      14 Шарлотт15 19
      15 Цинциннати14 19
      16 Хьюстон Динамо14 18
      17 Миннесота Юнайтед14 18
      18 Колорадо Рэпидз14 18
      19 Интер Майами14 18
      20 Ванкувер Уайткэпс15 17
      21 Коламбус Крю13 16
      22 Атланта Юнайтед13 16
      23 Торонто14 15
      24 Портленд Тимберс15 15
      25 Сан-Хосе Эртквейкс15 15
      26 Ди-Си Юнайтед13 14
      27 Спортинг Канзас-Сити16 13
      28 Чикаго Файр14 11

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