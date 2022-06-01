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Атланта Юнайтед - Интер Майами 19 Июня прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США), вместимость: 71000
19 Июня 2022 года в 22:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Атланта Юнайтед
Интер Майами

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атланта Юнайтед - Интер Майами, которое состоится 19 Июня 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атланта Юнайтед
      Атланта
      Интер Майами
      Майами
      Главные тренеры
      Мексика Гонсало Пинеда
      Англия Фил Невилл
      История личных встреч
      24.04.2022 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Интер Майами2 : 1Атланта Юнайтед
      28.10.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Атланта Юнайтед2 : 1Интер Майами
      30.09.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Атланта Юнайтед1 : 0Интер Майами
      09.05.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Интер Майами1 : 1Атланта Юнайтед
      15.10.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Интер Майами1 : 1Атланта Юнайтед
      20.09.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Атланта Юнайтед1 : 2Интер Майами
      10.09.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Интер Майами2 : 1Атланта Юнайтед
      03.09.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Атланта Юнайтед0 : 0Интер Майами
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес14 29
      2 Нью-Йорк Сити13 26
      3 Даллас14 25
      4 Реал Солт-Лейк15 25
      5 Филадельфия Юнион14 25
      6 Остин14 24
      7 Клёб де Фут Монреаль14 23
      8 Лос-Анджелес Гэлакси14 23
      9 Нью-Йорк Ред Буллз15 23
      10 Нэшвилл15 23
      11 Орландо Сити15 22
      12 Нью-Инглэнд Революшн15 20
      13 Сиэтл Саундерс13 19
      14 Шарлотт15 19
      15 Цинциннати14 19
      16 Хьюстон Динамо14 18
      17 Миннесота Юнайтед14 18
      18 Колорадо Рэпидз14 18
      19 Интер Майами14 18
      20 Ванкувер Уайткэпс15 17
      21 Коламбус Крю13 16
      22 Атланта Юнайтед13 16
      23 Торонто14 15
      24 Портленд Тимберс15 15
      25 Сан-Хосе Эртквейкс15 15
      26 Ди-Си Юнайтед13 14
      27 Спортинг Канзас-Сити16 13
      28 Чикаго Файр14 11

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