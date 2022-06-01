01:40 ()
Свернуть список

Даллас - Ванкувер Уайткэпс 19 Июня прямая трансляция

Стадион: Тойота (Фриско, Техас, США), вместимость: 20500
19 Июня 2022 года в 04:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Даллас
Ванкувер Уайткэпс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Даллас - Ванкувер Уайткэпс, которое состоится 19 Июня 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Тойота (Фриско, Техас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Даллас
      Даллас
      Ванкувер Уайткэпс
      Ванкувер
      Главные тренеры
      ИспанияНико Мартинес Эстевес
      ИталияВанни Сартини
      История личных встреч
      19.05.2022 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс2 : 1Даллас
      26.09.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс1 : 0Даллас
      05.07.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Даллас2 : 2Ванкувер Уайткэпс
      27.06.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Даллас2 : 2Ванкувер Уайткэпс
      26.05.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс2 : 1Даллас
      24.09.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс1 : 2Даллас
      19.05.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Даллас2 : 2Ванкувер Уайткэпс
      30.07.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Даллас0 : 4Ванкувер Уайткэпс
      18.06.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс1 : 1Даллас
      01.08.2016 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Даллас2 : 0Ванкувер Уайткэпс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес15 30
      2 Нью-Йорк Сити13 26
      3 Даллас14 25
      4 Реал Солт-Лейк15 25
      5 Филадельфия Юнион14 25
      6 Остин14 24
      7 Клёб де Фут Монреаль14 23
      8 Лос-Анджелес Гэлакси14 23
      9 Нью-Йорк Ред Буллз15 23
      10 Нэшвилл15 23
      11 Орландо Сити15 22
      12 Сиэтл Саундерс14 20
      13 Нью-Инглэнд Революшн15 20
      14 Шарлотт15 19
      15 Цинциннати14 19
      16 Хьюстон Динамо14 18
      17 Миннесота Юнайтед14 18
      18 Колорадо Рэпидз14 18
      19 Интер Майами14 18
      20 Ванкувер Уайткэпс15 17
      21 Коламбус Крю13 16
      22 Атланта Юнайтед13 16
      23 Торонто14 15
      24 Портленд Тимберс15 15
      25 Сан-Хосе Эртквейкс15 15
      26 Ди-Си Юнайтед13 14
      27 Спортинг Канзас-Сити16 13
      28 Чикаго Файр14 11

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close