Англия U19 - Австрия U19 19 Июня прямая трансляция
Стадион: Народны Атлетицкий (Банска-Бистрица, Словакия), вместимость: 7900
19 Июня 2022 года в 21:00 (+03:00). U19 ЧЕ-2022, Группа B
Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Литва);
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия U19 - Австрия U19, которое состоится 19 Июня 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2022, Группа B, оно проводится на стадионе: Народны Атлетицкий (Банска-Бистрица, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Англия U19
Австрия U19
Главные тренеры
|Иан Фостер
|Мартин Шерб
Турнирная таблица
Плей-офф ЧМ
|Метка
| A3
B3
|28.06
1/2 финала
|Метка
SF1
| A1
B2
|28.06
SF2
| B1
A2
|28.06
Финал
|Метка
F1
| SF1
SF2
|01.07