Арсенал Саранди - Тальерес 19 Июня прямая трансляция
Стадион: Хулио Умберто Грондона (Буэнос-Айрес, Аргентина), вместимость: 18300
19 Июня 2022 года в 00:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 4-й тур
Главный судья: Луис Лобо Медина (Аргентина) 0' 45' 90' CHAMP('matchHighlights');
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Саранди - Тальерес, которое состоится 19 Июня 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Саранди
Саранди
Тальерес
Кордова
|23
|вр
|Алехандро Габриэль Медина
|15
|зщ
|Дамиан Перес
|3
|зщ
|Лукас Суарес
|14
|зщ
|Маркос Гонсало Гоньи
|4
|зщ
|Кристиан Чимино
|33
|пз
|Хоакин Баутиста Ибаньес
|5
|пз
|Дардо Милок
|21
|пз
|Леонель Пикко
|30
|пз
|Мауро Питтон
|27
|нп
|Себастьян Ломонако
|7
|нп
|Кристьян Кольман
|22
|вр
|Гидо Эррера
|15
|зщ
|Энсо Диас
|4
|зщ
|Матиас Каталан
|13
|зщ
|Хулиан Малатини
|29
|зщ
|Гастон Бенавидес
|18
|пз
|Родриго Вильягра
|35
|пз
|Фернандо Хуарес
|38
|нп
|Матиас Годой
|32
|нп
|Матиас Эскивель
|19
|нп
|Федерико Хиротти
|9
|нп
|Майкл Сантос
Запасные
|1
|вр
|Хоакин Биго
|2
|зщ
|Игнасио Гариглио
|19
|зщ
|Леонардо Марчи
|18
|зщ
|Хулиан Навас
|13
|зщ
|Хоакин Помбо
|24
|пз
|Алехо Антилеф
|28
|пз
|William Floricio Machado Caetano
|9
|нп
|Франсиско Апаоласа
|11
|нп
|Лукас Брочеро
|20
|нп
|Александр Диас
|25
|нп
|Шайр Мохамед
|33
|вр
|Хоакин Бласкес
|36
|вр
|Андрес Валентин Марсегно
|21
|зщ
|Анхело Мартино
|42
|зщ
|Тьяго Паласиос
|39
|зщ
|Лусьяно Паредес
|25
|пз
|Леандро Эспехо
|16
|пз
|Родриго Гарро
|31
|пз
|Максимильяно Гатани
|40
|пз
|Кристиан Лудуэнья
|24
|пз
|Сантьяго Толоса
|10
|нп
|Эктор Фертоли
|37
|нп
|Agustín Venezia
Главные тренеры
|Леонардо Маделон
|Педру Кайшинья
История личных встреч
|27.07.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. Тур 2
|2 : 0
|11.02.2020
|Аргентина - Примера
|Тур 19
|1 : 1
|27.11.2017
|Аргентина - Примера
|Тур 10
|0 : 1
|26.11.2016
|Аргентина - Примера
|Тур 11
|0 : 0
Турнирная таблица
Примера - 1-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Расинг А
|14
|30
|2
|Ривер Плейт
|14
|29
|3
|Эстудиантес
|14
|28
|4
|Бока Хуниорс
|14
|27
|5
|Дефенса и Хустисия
|14
|25
|6
|Аргентинос Хуниорс
|14
|25
|7
|Химнасия и Эсгрима
|14
|24
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|23
|9
|Атлетико Сармьенто
|14
|21
|10
|Тигре
|14
|20
|11
|Альдосиви
|14
|20
|12
|Банфилд
|14
|19
|13
|Барракас Сентраль
|14
|19
|14
|Велес Сарсфилд
|14
|18
|15
|Уракан
|14
|18
|16
|Арсенал Саранди
|14
|17
|17
|Унион
|14
|17
|18
|Колон
|14
|16
|19
|Индепендьенте
|14
|16
|20
|Годой-Крус
|14
|16
|21
|Ланус
|14
|15
|22
|Сан-Лоренсо
|14
|15
|23
|Сентраль Кордова
|14
|15
|24
|Росарио Сентраль
|14
|14
|25
|Атлетико Тукуман
|14
|11
|26
|Тальерес
|14
|11
|27
|Платенсе
|14
|10
|28
|Патронато
|14
|10
Примера - 2-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Эстудиантес
|3
|7
|2
|Платенсе
|3
|7
|3
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|7
|4
|Бока Хуниорс
|3
|6
|5
|Расинг А
|3
|6
|6
|Аргентинос Хуниорс
|3
|6
|7
|Химнасия и Эсгрима
|3
|5
|8
|Колон
|3
|5
|9
|Атлетико Тукуман
|3
|5
|10
|Унион
|3
|4
|11
|Банфилд
|3
|4
|12
|Уракан
|3
|4
|13
|Индепендьенте
|3
|4
|14
|Сентраль Кордова
|3
|4
|15
|Тигре
|3
|4
|16
|Патронато
|3
|4
|17
|Росарио Сентраль
|3
|4
|18
|Сан-Лоренсо
|3
|3
|19
|Годой-Крус
|3
|3
|20
|Дефенса и Хустисия
|3
|3
|21
|Тальерес
|3
|3
|22
|Атлетико Сармьенто
|3
|3
|23
|Арсенал Саранди
|3
|2
|24
|Барракас Сентраль
|3
|2
|25
|Ланус
|3
|2
|26
|Ривер Плейт
|3
|2
|27
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|28
|Альдосиви
|3
|0