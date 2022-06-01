01:40 ()
Свернуть список

Арсенал Саранди - Тальерес 19 Июня прямая трансляция

Стадион: Хулио Умберто Грондона (Буэнос-Айрес, Аргентина), вместимость: 18300
19 Июня 2022 года в 00:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 4-й тур
Главный судья: Луис Лобо Медина (Аргентина) 0' 45' 90' CHAMP('matchHighlights');
Арсенал Саранди
Тальерес

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Саранди - Тальерес, которое состоится 19 Июня 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Арсенал Саранди
      Саранди
      Тальерес
      Кордова
      23АргентинаврАлехандро Габриэль Медина
      15АргентиназщДамиан Перес
      3АргентиназщЛукас Суарес
      14АргентиназщМаркос Гонсало Гоньи
      4АргентиназщКристиан Чимино
      33АргентинапзХоакин Баутиста Ибаньес
      5АргентинапзДардо Милок
      21АргентинапзЛеонель Пикко
      30АргентинапзМауро Питтон
      27АргентинанпСебастьян Ломонако
      7ПарагвайнпКристьян Кольман
      22АргентинаврГидо Эррера
      15АргентиназщЭнсо Диас
      4АргентиназщМатиас Каталан
      13АргентиназщХулиан Малатини
      29АргентиназщГастон Бенавидес
      18АргентинапзРодриго Вильягра
      35АргентинапзФернандо Хуарес
      38АргентинанпМатиас Годой
      32АргентинанпМатиас Эскивель
      19АргентинанпФедерико Хиротти
      9УругвайнпМайкл Сантос
      Запасные
      1АргентинаврХоакин Биго
      2АргентиназщИгнасио Гариглио
      19АргентиназщЛеонардо Марчи
      18АргентиназщХулиан Навас
      13АргентиназщХоакин Помбо
      24АргентинапзАлехо Антилеф
      28УругвайпзWilliam Floricio Machado Caetano
      9АргентинанпФрансиско Апаоласа
      11АргентинанпЛукас Брочеро
      20АргентинанпАлександр Диас
      25МексиканпШайр Мохамед
      33АргентинаврХоакин Бласкес
      36АргентинаврАндрес Валентин Марсегно
      21АргентиназщАнхело Мартино
      42АргентиназщТьяго Паласиос
      39АргентиназщЛусьяно Паредес
      25АргентинапзЛеандро Эспехо
      16АргентинапзРодриго Гарро
      31АргентинапзМаксимильяно Гатани
      40АргентинапзКристиан Лудуэнья
      24АргентинапзСантьяго Толоса
      10АргентинанпЭктор Фертоли
      37АргентинанпAgustín Venezia
      Главные тренеры
      АргентинаЛеонардо Маделон
      ПортугалияПедру Кайшинья
      История личных встреч
      27.07.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 2 Тальерес2 : 0Арсенал Саранди
      11.02.2020 Аргентина - Примера Тур 19 Арсенал Саранди1 : 1Тальерес
      27.11.2017 Аргентина - Примера Тур 10 Арсенал Саранди0 : 1Тальерес
      26.11.2016 Аргентина - Примера Тур 11 Тальерес0 : 0Арсенал Саранди
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Эстудиантес3 7
      2 Платенсе3 7
      3 Ньюэллс Олд Бойз3 7
      4 Бока Хуниорс3 6
      5 Расинг А3 6
      6 Аргентинос Хуниорс3 6
      7 Химнасия и Эсгрима3 5
      8 Колон3 5
      9 Атлетико Тукуман3 5
      10 Унион3 4
      11 Банфилд3 4
      12 Уракан3 4
      13 Индепендьенте3 4
      14 Сентраль Кордова3 4
      15 Тигре3 4
      16 Патронато3 4
      17 Росарио Сентраль3 4
      18 Сан-Лоренсо3 3
      19 Годой-Крус3 3
      20 Дефенса и Хустисия3 3
      21 Тальерес3 3
      22 Атлетико Сармьенто3 3
      23 Арсенал Саранди3 2
      24 Барракас Сентраль3 2
      25 Ланус3 2
      26 Ривер Плейт3 2
      27 Велес Сарсфилд3 1
      28 Альдосиви3 0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close