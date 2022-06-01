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Уракан - Атлетико Тукуман 19 Июня прямая трансляция

19 Июня 2022 года в 21:30 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 4-й тур
Уракан
Атлетико Тукуман

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уракан - Атлетико Тукуман, которое состоится 19 Июня 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Уракан
      Буэнос-Айрес
      Атлетико Тукуман
      Сан-Мигель-де-Тукуман
      Главные тренеры
      Аргентина Франк Дарио Куделька
      Аргентина Лукас Андрес Биньоне Пусинери
      История личных встреч
      24.07.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 2 Атлетико Тукуман1 : 0Уракан
      25.03.2021 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 3 Атлетико Тукуман1 : 1Уракан
      29.09.2019 Аргентина - Примера Тур 8 Уракан0 : 0Атлетико Тукуман
      07.04.2019 Аргентина - Примера Тур 25 Уракан2 : 0Атлетико Тукуман
      29.04.2018 Аргентина - Примера Тур 25 Уракан3 : 2Атлетико Тукуман
      04.10.2016 Аргентина - Примера Тур 5 Атлетико Тукуман0 : 2Уракан
      02.04.2016 Аргентина - Примера Примера. Тур 9 Атлетико Тукуман2 : 1Уракан
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Эстудиантес3 7
      2 Платенсе3 7
      3 Ньюэллс Олд Бойз3 7
      4 Бока Хуниорс3 6
      5 Расинг А3 6
      6 Аргентинос Хуниорс3 6
      7 Химнасия и Эсгрима3 5
      8 Колон3 5
      9 Атлетико Тукуман3 5
      10 Унион3 4
      11 Банфилд3 4
      12 Уракан3 4
      13 Индепендьенте3 4
      14 Сентраль Кордова3 4
      15 Тигре3 4
      16 Патронато3 4
      17 Росарио Сентраль3 4
      18 Сан-Лоренсо3 3
      19 Годой-Крус3 3
      20 Дефенса и Хустисия3 3
      21 Тальерес3 3
      22 Атлетико Сармьенто3 3
      23 Арсенал Саранди3 2
      24 Барракас Сентраль3 2
      25 Ланус3 2
      26 Ривер Плейт3 2
      27 Велес Сарсфилд3 1
      28 Альдосиви3 0

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