Арсенал - Шахтёр С 19 Июня прямая трансляция
Стадион: Городской (Дзержинск, Беларусь), вместимость: 1100
19 Июня 2022 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 11-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Шахтёр С, которое состоится 19 Июня 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Дзержинск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Дзержинск
Шахтёр С
Солигорск
Главные тренеры
|Павел Васильевич Кирильчик
|Сергей Абуезидович Ташуев
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Энергетик-БГУ
|11
|8
|1
|2
|24-8
|25
|75,8
| 2
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|10
|7
|2
|1
|19-5
|23
|76,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|11
|6
|4
|1
|16-10
|22
|66,7
|4
|Минск
|10
|6
|1
|3
|14-10
|19
|63,3
|5
|Шахтёр С
|10
|5
|3
|2
|12-5
|18
|60,0
|6
|Ислочь
|11
|5
|3
|3
|17-14
|18
|54,5
|7
|Слуцк
|10
|3
|6
|1
|14-12
|15
|50,0
|8
|Неман
|10
|3
|5
|2
|14-13
|14
|46,7
|9
|Славия-Мозырь
|10
|4
|2
|4
|14-15
|14
|46,7
|10
|Белшина
|11
|2
|5
|4
|12-16
|11
|33,3
|11
|Гомель
|9
|3
|2
|4
|12-13
|11
|40,7
|12
|Торпедо-БелАЗ
|10
|3
|2
|5
|10-15
|11
|36,7
|13
|Витебск
|11
|1
|4
|6
|9-18
|7
|21,2
| 14
Стыковая зона
|Днепр М
|10
|1
|2
|7
|8-20
|5
|16,7
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|10
|0
|4
|6
|4-14
|4
|13,3
| 16
Зона вылета
|Динамо-Брест
|10
|0
|4
|6
|7-18
|4
|13,3