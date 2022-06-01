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Славия-Мозырь - Минск 19 Июня прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
19 Июня 2022 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 11-й тур
Славия-Мозырь
Минск

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Минск, которое состоится 19 Июня 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Славия-Мозырь
      Мозырь
      Минск
      Минск
      Главные тренеры
      Беларусь Михаил Алексеевич Мартинович
      Беларусь Вадим Викторович Скрипченко
      История личных встреч
      24.10.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Минск0 : 6Славия-Мозырь
      11.06.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Славия-Мозырь1 : 2Минск
      21.10.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 21 Минск2 : 1Славия-Мозырь
      25.04.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Славия-Мозырь1 : 3Минск
      20.09.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Минск1 : 0Славия-Мозырь
      10.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Славия-Мозырь4 : 3Минск
      20.08.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 19 Минск2 : 2Славия-Мозырь
      23.04.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Славия-Мозырь2 : 2Минск
      16.09.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Минск6 : 2Славия-Мозырь
      12.05.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Славия-Мозырь6 : 2Минск
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Энергетик-БГУ1181224-82575,8
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		БАТЭ1072119-52376,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн1164116-102266,7
      4 Минск1061314-101963,3
      5 Шахтёр С1053212-51860,0
      6 Ислочь1153317-141854,5
      7 Слуцк1036114-121550,0
      8 Неман1035214-131446,7
      9 Славия-Мозырь1042414-151446,7
      10 Белшина1125412-161133,3
      11 Гомель932412-131140,7
      12 Торпедо-БелАЗ1032510-151136,7
      13 Витебск111469-18721,2
      14
      Стыковая зона
      		Днепр М101278-20516,7
      15
      Зона вылета
      		Арсенал100464-14413,3
      16
      Зона вылета
      		Динамо-Брест100467-18413,3

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