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Коритиба - Атлетико Паранаэнсе 19 Июня прямая трансляция

Стадион: Коуто Перейра (Куритиба, Бразилия), вместимость: 37182
19 Июня 2022 года в 22:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 13-й тур
Коритиба
Атлетико Паранаэнсе

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коритиба - Атлетико Паранаэнсе, которое состоится 19 Июня 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Коуто Перейра (Куритиба, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Коритиба
      Куритиба
      Атлетико Паранаэнсе
      Куритиба
      Главные тренеры
      Парагвай Густаво Мориниго
      Бразилия Луис Фелипе Сколари
      История личных встреч
      10.01.2021 Бразилия - Серия А Тур 29 Коритиба0 : 0Атлетико Паранаэнсе
      12.09.2020 Бразилия - Серия А Тур 10 Атлетико Паранаэнсе1 : 0Коритиба
      10.09.2017 Бразилия - Серия А Тур 23 Атлетико Паранаэнсе1 : 1Коритиба
      03.06.2017 Бразилия - Серия А Тур 4 Коритиба1 : 0Атлетико Паранаэнсе
      16.10.2016 Бразилия - Серия А Тур 31 Атлетико Паранаэнсе2 : 0Коритиба
      30.06.2016 Бразилия - Серия А Тур 12 Коритиба1 : 0Атлетико Паранаэнсе
      21.09.2015 Бразилия - Серия А Тур 27 Коритиба2 : 0Атлетико Паранаэнсе
      21.06.2015 Бразилия - Серия А Тур 8 Атлетико Паранаэнсе2 : 2Коритиба
      04.10.2014 Бразилия - Серия А Тур 26 Коритиба1 : 0Атлетико Паранаэнсе
      25.05.2014 Бразилия - Серия А Тур 7 Атлетико Паранаэнсе2 : 0Коритиба
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Палмейрас1274123-72569,4
      2 Коринтианс1264216-102261,1
      3 Интернасьонал1256116-112158,3
      4 Атлетико Паранаэнсе1253412-131850,0
      5 Сан-Паулу1246217-131850,0
      6 Атлетико Минейро1246217-141850,0
      7 Аваи1252515-171747,2
      8 Сантос1245316-111747,2
      9 Ред Булл Брагантино1245316-131747,2
      10 Фламенго1243513-131541,7
      11 Флуминенсе1243513-141541,7
      12 Коритиба1243516-181541,7
      13 Америка Минейро1243511-131541,7
      14 Ботафого1243513-161541,7
      15 Сеара1236313-131541,7
      16 Гояс1235413-161438,9
      17
      Зона вылета
      		Атлетико Гояниенсе1234512-171336,1
      18
      Зона вылета
      		Куяба123369-151233,3
      19
      Зона вылета
      		Жувентуде1224611-211027,8
      20
      Зона вылета
      		Форталеза121479-16719,4

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