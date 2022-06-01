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Коринтианс - Гояс 19 Июня прямая трансляция

Стадион: Арена Сан-Паулу - Коринтианс (Сан-Паулу, Бразилия), вместимость: 65807
19 Июня 2022 года в 22:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 13-й тур
Коринтианс
Гояс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коринтианс - Гояс, которое состоится 19 Июня 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Сан-Паулу - Коринтианс (Сан-Паулу, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Коринтианс
      Сан-Паулу
      Гояс
      Гояния
      Главные тренеры
      Португалия Витор Перейра
      Бразилия Жайр Вентура
      История личных встреч
      22.12.2020 Бразилия - Серия А Тур 26 Коринтианс2 : 1Гояс
      03.09.2020 Бразилия - Серия А Тур 7 Гояс1 : 2Коринтианс
      17.10.2019 Бразилия - Серия А Тур 26 Гояс2 : 2Коринтианс
      08.08.2019 Бразилия - Серия А Тур 7 Коринтианс2 : 0Гояс
      16.10.2015 Бразилия - Серия А Тур 30 Коринтианс3 : 0Гояс
      05.07.2015 Бразилия - Серия А Тур 11 Гояс0 : 0Коринтианс
      20.11.2014 Бразилия - Серия А Тур 35 Гояс0 : 1Коринтианс
      22.08.2014 Бразилия - Серия А Тур 16 Коринтианс5 : 2Гояс
      15.09.2013 Бразилия - Серия А Тур 21 Коринтианс1 : 2Гояс
      30.05.2013 Бразилия - Серия А Тур 2 Гояс1 : 1Коринтианс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Палмейрас1274123-72569,4
      2 Коринтианс1264216-102261,1
      3 Интернасьонал1256116-112158,3
      4 Атлетико Паранаэнсе1253412-131850,0
      5 Сан-Паулу1246217-131850,0
      6 Атлетико Минейро1246217-141850,0
      7 Аваи1252515-171747,2
      8 Сантос1245316-111747,2
      9 Ред Булл Брагантино1245316-131747,2
      10 Фламенго1243513-131541,7
      11 Флуминенсе1243513-141541,7
      12 Коритиба1243516-181541,7
      13 Америка Минейро1243511-131541,7
      14 Ботафого1243513-161541,7
      15 Сеара1236313-131541,7
      16 Гояс1235413-161438,9
      17
      Зона вылета
      		Атлетико Гояниенсе1234512-171336,1
      18
      Зона вылета
      		Куяба123369-151233,3
      19
      Зона вылета
      		Жувентуде1224611-211027,8
      20
      Зона вылета
      		Форталеза121479-16719,4

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