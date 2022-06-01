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Атлетико Минейро - Фламенго 19 Июня прямая трансляция

Стадион: Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту (Белу-Оризонти, Бразилия), вместимость: 58170
19 Июня 2022 года в 22:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 13-й тур
Атлетико Минейро
Фламенго

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Минейро - Фламенго, которое состоится 19 Июня 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту (Белу-Оризонти, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетико Минейро
      Белу-Оризонти
      Фламенго
      Рио-де-Жанейро
      Главные тренеры
      Аргентина Антонио Матихевич Рикардо Мохамед
      Португалия Паулу Соуза
      История личных встреч
      31.10.2021 Бразилия - Серия А Тур 29 Фламенго1 : 0Атлетико Минейро
      08.07.2021 Бразилия - Серия А Тур 10 Атлетико Минейро2 : 1Фламенго
      09.11.2020 Бразилия - Серия А Тур 20 Атлетико Минейро4 : 0Фламенго
      09.08.2020 Бразилия - Серия А Тур 1 Фламенго0 : 1Атлетико Минейро
      11.10.2019 Бразилия - Серия А Тур 24 Фламенго3 : 1Атлетико Минейро
      19.05.2019 Бразилия - Серия А Тур 5 Атлетико Минейро2 : 1Фламенго
      23.09.2018 Бразилия - Серия А Тур 26 Фламенго2 : 1Атлетико Минейро
      27.05.2018 Бразилия - Серия А Тур 7 Атлетико Минейро0 : 1Фламенго
      13.08.2017 Бразилия - Серия А Тур 20 Атлетико Минейро2 : 0Фламенго
      13.05.2017 Бразилия - Серия А Тур 1 Фламенго1 : 1Атлетико Минейро
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Палмейрас1274123-72569,4
      2 Коринтианс1264216-102261,1
      3 Интернасьонал1256116-112158,3
      4 Атлетико Паранаэнсе1253412-131850,0
      5 Сан-Паулу1246217-131850,0
      6 Атлетико Минейро1246217-141850,0
      7 Аваи1252515-171747,2
      8 Сантос1245316-111747,2
      9 Ред Булл Брагантино1245316-131747,2
      10 Фламенго1243513-131541,7
      11 Флуминенсе1243513-141541,7
      12 Коритиба1243516-181541,7
      13 Америка Минейро1243511-131541,7
      14 Ботафого1243513-161541,7
      15 Сеара1236313-131541,7
      16 Гояс1235413-161438,9
      17
      Зона вылета
      		Атлетико Гояниенсе1234512-171336,1
      18
      Зона вылета
      		Куяба123369-151233,3
      19
      Зона вылета
      		Жувентуде1224611-211027,8
      20
      Зона вылета
      		Форталеза121479-16719,4

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