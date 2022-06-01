01:41 ()
Свернуть список

Шахтёр Крг - Кызыл-Жар 19 Июня прямая трансляция

Стадион: Шахтёр (Караганда, Казахстан), вместимость: 19500
19 Июня 2022 года в 14:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 14-й тур
Шахтёр Крг
Кызыл-Жар

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр Крг - Кызыл-Жар, которое состоится 19 Июня 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Шахтёр (Караганда, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Шахтёр Крг
      Караганда
      Кызыл-Жар
      Петропавловск
      Главные тренеры
      Россия Константин Владиленович Емельянов (и.о.)
      Казахстан Али Ханалиевич Алиев
      История личных встреч
      10.03.2022 Казахстан - Премьер-лига Тур 2 Кызыл-Жар0 : 1Шахтёр Крг
      12.06.2021 Казахстан - Премьер-лига Тур 15 Шахтёр Крг0 : 1Кызыл-Жар
      05.04.2021 Казахстан - Премьер-лига Тур 3 Кызыл-Жар2 : 0Шахтёр Крг
      27.10.2020 Казахстан - Премьер-лига Тур 15 Шахтёр Крг0 : 0Кызыл-Жар
      22.08.2020 Казахстан - Премьер-лига Тур 5 Кызыл-Жар1 : 3Шахтёр Крг
      26.09.2018 Казахстан - Премьер-лига Тур 25 Кызыл-Жар2 : 1Шахтёр Крг
      18.06.2018 Казахстан - Премьер-лига Тур 14 Кызыл-Жар1 : 0Шахтёр Крг
      07.04.2018 Казахстан - Премьер-лига Тур 4 Шахтёр Крг2 : 1Кызыл-Жар
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Каспий1271415-122261,1
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Астана1263323-122158,3
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Тараз1263315-92158,3
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Атырау1254316-121952,8
      5 Тобол1253419-161850,0
      6 Актобе1152411-141751,5
      7 Шахтёр Крг1151516-141648,5
      8 Кайрат1244411-161644,4
      9 Ордабасы1142514-121442,4
      10 Аксу1041510-101343,3
      11 Кызыл-Жар1226412-151233,3
      12 Туран102536-91136,7
      13
      Зона вылета
      		Акжайык113264-101133,3
      14
      Зона вылета
      		Мактаарал1223710-21925,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close