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Кайрат - Мактаарал 19 Июня прямая трансляция

Стадион: Центральный (Алма-Ата, Казахстан), вместимость: 26242
19 Июня 2022 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 14-й тур
Кайрат
Мактаарал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Мактаарал, которое состоится 19 Июня 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Алма-Ата, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кайрат
      Алма-Ата
      Мактаарал
      Атакент
      Главные тренеры
      Туркменистан Курбан Бекиевич Бердыев
      Казахстан Андрей Святославович Ферапонтов
      История личных встреч
      11.03.2022 Казахстан - Премьер-лига Тур 2 Мактаарал0 : 1Кайрат
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Каспий1271415-122261,1
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Астана1263323-122158,3
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Тараз1263315-92158,3
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Атырау1254316-121952,8
      5 Тобол1253419-161850,0
      6 Актобе1152411-141751,5
      7 Шахтёр Крг1151516-141648,5
      8 Кайрат1244411-161644,4
      9 Ордабасы1142514-121442,4
      10 Аксу1041510-101343,3
      11 Кызыл-Жар1226412-151233,3
      12 Туран102536-91136,7
      13
      Зона вылета
      		Акжайык113264-101133,3
      14
      Зона вылета
      		Мактаарал1223710-21925,0

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