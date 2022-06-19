Тобол - Каспий 19 Июня прямая трансляция
Стадион: Центральный (Костанай, Казахстан), вместимость: 8323
19 Июня 2022 года в 18:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 14-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Каспий, которое состоится 19 Июня 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Костанай, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тобол
Костанай
Каспий
Актау
Главные тренеры
|Милан Миланович
|Николай Костов
История личных встреч
|11.03.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 2
|0 : 0
|12.09.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 20
|2 : 1
|28.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 8
|2 : 1
|18.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 1
|01.07.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 3
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Каспий
|12
|7
|1
|4
|15-12
|22
|61,1
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|12
|6
|3
|3
|23-12
|21
|58,3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тараз
|12
|6
|3
|3
|15-9
|21
|58,3
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Атырау
|12
|5
|4
|3
|16-12
|19
|52,8
|5
|Тобол
|12
|5
|3
|4
|19-16
|18
|50,0
|6
|Актобе
|11
|5
|2
|4
|11-14
|17
|51,5
|7
|Шахтёр Крг
|11
|5
|1
|5
|16-14
|16
|48,5
|8
|Кайрат
|12
|4
|4
|4
|11-16
|16
|44,4
|9
|Ордабасы
|11
|4
|2
|5
|14-12
|14
|42,4
|10
|Аксу
|10
|4
|1
|5
|10-10
|13
|43,3
|11
|Кызыл-Жар
|12
|2
|6
|4
|12-15
|12
|33,3
|12
|Туран
|10
|2
|5
|3
|6-9
|11
|36,7
| 13
Зона вылета
|Акжайык
|11
|3
|2
|6
|4-10
|11
|33,3
| 14
Зона вылета
|Мактаарал
|12
|2
|3
|7
|10-21
|9
|25,0