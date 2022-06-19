Гран-при Канады прямая трансляция 19 июня 2022 Гонка смотреть онлайн
Арена: Автодром имени Жиля Вильнёва (Монреаль, Канада)Этап 9, Монреаль, Канада. Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.27 км)
19 Июня 2022 года в 21:00 (+03:00)
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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Канады - Гонка, которое состоится 19 июня 2022 года в 21:00 UTC+3. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 09, оно проводится в стране Канада. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.