Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 20 Июня прямая трансляция
Стадион: Джиллетт (Фоксборо, США), вместимость: 68756
20 Июня 2022 года в 00:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед, которое состоится 20 Июня 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Джиллетт (Фоксборо, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
Миннесота Юнайтед
Сент-Пол
Главные тренеры
|Брюс Арена
|Адриан Хит
История личных встреч
|30.03.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|19.07.2018
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|25.03.2017
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Лос-Анджелес
|15
|30
|2
|Реал Солт-Лейк
|16
|28
|3
|Остин
|15
|27
|4
|Нью-Йорк Сити
|13
|26
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|26
|6
|Филадельфия Юнион
|15
|26
|7
|Даллас
|15
|25
|8
|Орландо Сити
|16
|25
|9
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|24
|10
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|23
|11
|Нэшвилл
|15
|23
|12
|Сиэтл Саундерс
|14
|20
|13
|Шарлотт
|16
|20
|14
|Цинциннати
|15
|20
|15
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|20
|16
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|20
|17
|Миннесота Юнайтед
|14
|18
|18
|Хьюстон Динамо
|15
|18
|19
|Колорадо Рэпидз
|14
|18
|20
|Интер Майами
|14
|18
|21
|Коламбус Крю
|14
|17
|22
|Атланта Юнайтед
|13
|16
|23
|Портленд Тимберс
|16
|16
|24
|Торонто
|15
|15
|25
|Сан-Хосе Эртквейкс
|16
|15
|26
|Ди-Си Юнайтед
|14
|14
|27
|Чикаго Файр
|15
|14
|28
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|13