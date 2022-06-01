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Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 20 Июня прямая трансляция

Стадион: Ниссан Стэдиум (Нэшвилл, США), вместимость: 68798
20 Июня 2022 года в 01:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Нэшвилл
Спортинг Канзас-Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити, которое состоится 20 Июня 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Ниссан Стэдиум (Нэшвилл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Нэшвилл
      Нэшвилл
      Спортинг Канзас-Сити
      Канзас-Сити
      Главные тренеры
      АнглияГари Смит
      СШАПитер Джозеф Вермес
      История личных встреч
      10.04.2022 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Спортинг Канзас-Сити1 : 2Нэшвилл
      12.10.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Спортинг Канзас-Сити2 : 1Нэшвилл
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес15 30
      2 Реал Солт-Лейк16 28
      3 Остин15 27
      4 Нью-Йорк Сити13 26
      5 Нью-Йорк Ред Буллз16 26
      6 Филадельфия Юнион15 26
      7 Даллас15 25
      8 Орландо Сити16 25
      9 Лос-Анджелес Гэлакси15 24
      10 Клёб де Фут Монреаль15 23
      11 Нэшвилл15 23
      12 Сиэтл Саундерс14 20
      13 Шарлотт16 20
      14 Цинциннати15 20
      15 Ванкувер Уайткэпс16 20
      16 Нью-Инглэнд Революшн15 20
      17 Миннесота Юнайтед14 18
      18 Хьюстон Динамо15 18
      19 Колорадо Рэпидз14 18
      20 Интер Майами14 18
      21 Коламбус Крю14 17
      22 Атланта Юнайтед13 16
      23 Портленд Тимберс16 16
      24 Торонто15 15
      25 Сан-Хосе Эртквейкс16 15
      26 Ди-Си Юнайтед14 14
      27 Чикаго Файр15 14
      28 Спортинг Канзас-Сити16 13

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