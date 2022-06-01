Годой-Крус - Дефенса и Хустисия 20 Июня прямая трансляция
20 Июня 2022 года в 22:30 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 4-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Годой-Крус - Дефенса и Хустисия, которое состоится 20 Июня 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Годой-Крус
Годой-Крус
Дефенса и Хустисия
Флоренсио Варела
Главные тренеры
|Серхио Гомес
|Себастьян Беккасесе
История личных встреч
|25.07.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. Тур 2
|1 : 2
|08.12.2019
|Аргентина - Примера
|Тур 16
|2 : 0
|02.10.2018
|Аргентина - Примера
|Тур 7
|0 : 1
|02.12.2017
|Аргентина - Примера
|Тур 11
|3 : 2
|08.05.2017
|Аргентина - Примера
|Тур 23
|0 : 0
|07.11.2015
|Аргентина - Примера
|Примера. Тур 30
|1 : 1
Турнирная таблица
Примера - 1-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Расинг А
|14
|30
|2
|Ривер Плейт
|14
|29
|3
|Эстудиантес
|14
|28
|4
|Бока Хуниорс
|14
|27
|5
|Дефенса и Хустисия
|14
|25
|6
|Аргентинос Хуниорс
|14
|25
|7
|Химнасия и Эсгрима
|14
|24
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|23
|9
|Атлетико Сармьенто
|14
|21
|10
|Тигре
|14
|20
|11
|Альдосиви
|14
|20
|12
|Банфилд
|14
|19
|13
|Барракас Сентраль
|14
|19
|14
|Велес Сарсфилд
|14
|18
|15
|Уракан
|14
|18
|16
|Арсенал Саранди
|14
|17
|17
|Унион
|14
|17
|18
|Колон
|14
|16
|19
|Индепендьенте
|14
|16
|20
|Годой-Крус
|14
|16
|21
|Ланус
|14
|15
|22
|Сан-Лоренсо
|14
|15
|23
|Сентраль Кордова
|14
|15
|24
|Росарио Сентраль
|14
|14
|25
|Атлетико Тукуман
|14
|11
|26
|Тальерес
|14
|11
|27
|Платенсе
|14
|10
|28
|Патронато
|14
|10
Примера - 2-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Эстудиантес
|3
|7
|2
|Платенсе
|3
|7
|3
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|7
|4
|Бока Хуниорс
|3
|6
|5
|Расинг А
|3
|6
|6
|Аргентинос Хуниорс
|3
|6
|7
|Атлетико Сармьенто
|4
|6
|8
|Химнасия и Эсгрима
|3
|5
|9
|Колон
|3
|5
|10
|Атлетико Тукуман
|3
|5
|11
|Унион
|3
|4
|12
|Банфилд
|3
|4
|13
|Индепендьенте
|3
|4
|14
|Уракан
|3
|4
|15
|Сентраль Кордова
|3
|4
|16
|Тальерес
|4
|4
|17
|Тигре
|3
|4
|18
|Росарио Сентраль
|3
|4
|19
|Патронато
|4
|4
|20
|Сан-Лоренсо
|3
|3
|21
|Годой-Крус
|3
|3
|22
|Дефенса и Хустисия
|3
|3
|23
|Арсенал Саранди
|4
|3
|24
|Барракас Сентраль
|3
|2
|25
|Ланус
|3
|2
|26
|Ривер Плейт
|3
|2
|27
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|28
|Альдосиви
|3
|0