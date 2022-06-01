16:38 ()
Свернуть список

Химнасия и Эсгрима - Расинг А 21 Июня прямая трансляция

21 Июня 2022 года в 01:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 4-й тур
Химнасия и Эсгрима
Расинг А

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химнасия и Эсгрима - Расинг А, которое состоится 21 Июня 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Химнасия и Эсгрима
      Ла-Плата
      Расинг А
      Авельянеда
      Главные тренеры
      Аргентина Нестор Горосито
      Аргентина Фернандо Рубен Гаго
      История личных встреч
      13.02.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 1 Расинг А0 : 0Химнасия и Эсгрима
      25.07.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 2 Расинг А0 : 0Химнасия и Эсгрима
      15.09.2019 Аргентина - Примера Тур 6 Химнасия и Эсгрима1 : 2Расинг А
      11.11.2018 Аргентина - Примера Тур 12 Химнасия и Эсгрима0 : 3Расинг А
      11.12.2017 Аргентина - Примера Тур 12 Расинг А3 : 1Химнасия и Эсгрима
      06.05.2017 Аргентина - Примера Тур 23 Расинг А1 : 0Химнасия и Эсгрима
      07.09.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 23 Расинг А2 : 0Химнасия и Эсгрима
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Эстудиантес3 7
      2 Платенсе3 7
      3 Ньюэллс Олд Бойз3 7
      4 Бока Хуниорс3 6
      5 Расинг А3 6
      6 Аргентинос Хуниорс3 6
      7 Атлетико Сармьенто4 6
      8 Химнасия и Эсгрима3 5
      9 Колон3 5
      10 Атлетико Тукуман3 5
      11 Унион3 4
      12 Банфилд3 4
      13 Индепендьенте3 4
      14 Уракан3 4
      15 Сентраль Кордова3 4
      16 Тальерес4 4
      17 Тигре3 4
      18 Росарио Сентраль3 4
      19 Патронато4 4
      20 Сан-Лоренсо3 3
      21 Годой-Крус3 3
      22 Дефенса и Хустисия3 3
      23 Арсенал Саранди4 3
      24 Барракас Сентраль3 2
      25 Ланус3 2
      26 Ривер Плейт3 2
      27 Велес Сарсфилд3 1
      28 Альдосиви3 0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close