Форталеза - Америка Минейро 20 Июня прямая трансляция
Стадион: Кастелан (Форталеза, Бразилия), вместимость: 60342
20 Июня 2022 года в 00:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 13-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Форталеза - Америка Минейро, которое состоится 20 Июня 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Кастелан (Форталеза, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Форталеза
Форталеза
Америка Минейро
Белу-Оризонти
Главные тренеры
|Хуан Пабло Войвода
|Вагнер Мансини
История личных встреч
|31.10.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 29
|2 : 1
|08.07.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 10
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Палмейрас
|12
|7
|4
|1
|23-7
|25
|69,4
|2
|Коринтианс
|12
|6
|4
|2
|16-10
|22
|61,1
|3
|Интернасьонал
|12
|5
|6
|1
|16-11
|21
|58,3
|4
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|5
|3
|4
|12-13
|18
|50,0
|5
|Сантос
|13
|4
|6
|3
|18-13
|18
|46,2
|6
|Сан-Паулу
|12
|4
|6
|2
|17-13
|18
|50,0
|7
|Ред Булл Брагантино
|13
|4
|6
|3
|18-15
|18
|46,2
|8
|Атлетико Минейро
|12
|4
|6
|2
|17-14
|18
|50,0
|9
|Аваи
|12
|5
|2
|5
|15-17
|17
|47,2
|10
|Сеара
|13
|3
|7
|3
|13-13
|16
|41,0
|11
|Фламенго
|12
|4
|3
|5
|13-13
|15
|41,7
|12
|Флуминенсе
|12
|4
|3
|5
|13-14
|15
|41,7
|13
|Коритиба
|12
|4
|3
|5
|16-18
|15
|41,7
|14
|Америка Минейро
|12
|4
|3
|5
|11-13
|15
|41,7
|15
|Ботафого
|12
|4
|3
|5
|13-16
|15
|41,7
|16
|Гояс
|12
|3
|5
|4
|13-16
|14
|38,9
| 17
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|12
|3
|4
|5
|12-17
|13
|36,1
| 18
Зона вылета
|Куяба
|13
|3
|4
|6
|9-15
|13
|33,3
| 19
Зона вылета
|Жувентуде
|12
|2
|4
|6
|11-21
|10
|27,8
| 20
Зона вылета
|Форталеза
|12
|1
|4
|7
|9-16
|7
|19,4