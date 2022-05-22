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Флуминенсе - Аваи 20 Июня прямая трансляция

Стадион: Маракана - Марио Филью (Рио-де-Жанейро, Бразилия), вместимость: 74738
20 Июня 2022 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 13-й тур
Флуминенсе
Аваи

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Флуминенсе - Аваи, которое состоится 20 Июня 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Маракана - Марио Филью (Рио-де-Жанейро, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Флуминенсе
      Рио-де-Жанейро
      Аваи
      Флорианополис
      Главные тренеры
      БразилияФернандо Диниз Силва
      БразилияЭдуардо Баррока
      История личных встреч
      01.12.2019 Бразилия - Серия А Тур 36 Аваи1 : 1Флуминенсе
      03.09.2019 Бразилия - Серия А Тур 17 Флуминенсе0 : 1Аваи
      15.10.2017 Бразилия - Серия А Тур 28 Флуминенсе1 : 0Аваи
      22.06.2017 Бразилия - Серия А Тур 9 Аваи0 : 3Флуминенсе
      23.11.2015 Бразилия - Серия А Тур 36 Флуминенсе3 : 1Аваи
      09.08.2015 Бразилия - Серия А Тур 17 Аваи1 : 0Флуминенсе
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Палмейрас1274123-72569,4
      2 Коринтианс1264216-102261,1
      3 Интернасьонал1256116-112158,3
      4 Атлетико Паранаэнсе1253412-131850,0
      5 Сантос1346318-131846,2
      6 Сан-Паулу1246217-131850,0
      7 Ред Булл Брагантино1346318-151846,2
      8 Атлетико Минейро1246217-141850,0
      9 Аваи1252515-171747,2
      10 Сеара1337313-131641,0
      11 Фламенго1243513-131541,7
      12 Флуминенсе1243513-141541,7
      13 Коритиба1243516-181541,7
      14 Америка Минейро1243511-131541,7
      15 Ботафого1243513-161541,7
      16 Гояс1235413-161438,9
      17
      Зона вылета
      		Атлетико Гояниенсе1234512-171336,1
      18
      Зона вылета
      		Куяба133469-151333,3
      19
      Зона вылета
      		Жувентуде1224611-211027,8
      20
      Зона вылета
      		Форталеза121479-16719,4

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