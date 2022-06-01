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Зенит - Пари Нижний Новгород 21 Июня прямая трансляция

Стадион: Смена СДЮШОР - Академия "Зенита" (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 2000
21 Июня 2022 года в 20:00 (+03:00). Кубок Матч Премьер
Зенит
Пари Нижний Новгород

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Пари Нижний Новгород, которое состоится 21 Июня 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Матч Премьер, оно проводится на стадионе: Смена СДЮШОР - Академия "Зенита" (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Зенит
      Санкт-Петербург
      Пари Нижний Новгород
      Нижний Новгород
      Главные тренеры
      Россия Сергей Богданович Семак
      Россия Михаил Михайлович Галактионов
      История личных встреч
      21.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Пари Нижний Новгород1 : 0Зенит
      19.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Зенит5 : 1Пари Нижний Новгород
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Кубок Матч Премьер: «Зенит» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВП Мячи Очки% очков
      1 Зенит0000-000,0
      2 Пари Нижний Новгород0000-000,0
      3 Сочи0000-000,0
      4 ЦСКА0000-000,0

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