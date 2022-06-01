Зенит - Пари Нижний Новгород 21 Июня прямая трансляция
Стадион: Смена СДЮШОР - Академия "Зенита" (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 2000
21 Июня 2022 года в 20:00 (+03:00). Кубок Матч Премьер
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Пари Нижний Новгород, которое состоится 21 Июня 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Матч Премьер, оно проводится на стадионе: Смена СДЮШОР - Академия "Зенита" (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|1 : 0
|19.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|5 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Кубок Матч Премьер: «Зенит» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|2
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|3
|Сочи
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|4
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0