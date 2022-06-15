04:57 ()
Свернуть список

Левадия - Викингур Р 21 Июня прямая трансляция

Стадион: Викингсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 1800
21 Июня 2022 года в 22:30 (+03:00). Лига чемпионов, Предварительный раунд - 1/2 финала
Главный судья: Томаш Мусял (Краков, Польша);
Левадия
Викингур Р

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Левадия - Викингур Р, которое состоится 21 Июня 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Предварительный раунд - 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Викингсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Левадия
      Таллин, Эстония
      Викингур Р
      Рейкьявик, Исландия
      Турнирная таблица
      Предварительный раунд - 1/2 финала
      Ла Фиорита
      Интер Клуб Эскальдес
      		21.06
      Левадия
      Викингур Р
      		21.06
      Предварительный раунд - Финал
      PRSF2
      PRSF1
      		24.06
      1-й квалификационный раунд
      Команда12
      Марибор
      Шахтёр С
      		05.0712.07
      Пюник
      ЧФР Клуж
      		05.0712.07
      Слован Бр
      Динамо Бт
      		05.0712.07
      Зриньски
      Шериф
      		05.0712.07
      Шкупи
      Линкольн
      		05.0712.07
      Лех П
      Карабах
      		05.0712.07
      Шэмрок Роверс
      Хайбернианс
      		05.0712.07
      Нью-Сейнтс
      Линфилд
      		05.0712.07
      Команда12
      Будё-Глимт
      КИ Клаксвик
      		05.0712.07
      ХИК
      Рижская футбольная школа
      		05.0712.07
      Балкани
      Жальгирис
      		05.0712.07
      Мальмё
      PRF
      		05.0712.07
      Тобол К
      Ференцварош
      		05.0712.07
      Дюделанж
      Тирана
      		05.0712.07
      Лудогорец
      Сутьеска
      		05.0712.07
      2-й квалификационный раунд
      Команда12
      Динамо З
      A13
      		19.0726.07
      A05
      A15
      		19.0726.07
      Динамо К
      Фенербахче
      		19.0726.07
      Мидтьюлланн
      АЕК Ларнака
      		19.0726.07
      A01
      A04
      		19.0726.07
      Маккаби Х
      Олимпиакос
      		19.0726.07
      Команда12
      A02
      A14
      		19.0726.07
      A03
      A11
      		19.0726.07
      A07
      A06
      		19.0726.07
      A10
      A09
      		19.0726.07
      A08
      Виктория Пльзень
      		19.0726.07
      A12
      Цюрих
      		19.0726.07
      3-й квалификационный раунд
      Команда12
      		02.08
      		02.08
      		02.08
      		02.08
      		02.08
      		02.08
      		02.08
      		02.08
      		02.08
      		02.08
      Команда12
      		09.08
      		09.08
      		09.08
      		09.08
      		09.08
      		09.08
      		09.08
      		09.08
      		09.08
      		09.08
      Раунд плей-офф
      Команда12
      		16.08
      		16.08
      		16.08
      		16.08
      		16.08
      		16.08
      Команда12
      		23.08
      		23.08
      		23.08
      		23.08
      		23.08
      		23.08

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close