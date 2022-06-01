Словакия U19 - Италия U19 21 Июня прямая трансляция
Стадион: Антон Малатински (Трнава, Словакия), вместимость: 18448
21 Июня 2022 года в 18:30 (+03:00). U19 ЧЕ-2022, Группа A
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словакия U19 - Италия U19, которое состоится 21 Июня 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2022, Группа A, оно проводится на стадионе: Антон Малатински (Трнава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словакия U19
Италия U19
Главные тренеры
|Альберт Руснак
|Кармине Нунциата
История личных встреч
|19.11.2019
|U19 ЧЕ-2020
|Группа 6
|0 : 3
Турнирная таблица
Плей-офф ЧМ
|Метка
| A3
B3
|28.06
1/2 финала
|Метка
SF1
| A1
B2
|28.06
SF2
| B1
A2
|28.06
Финал
|Метка
F1
| SF1
SF2
|01.07