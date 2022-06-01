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Индепендьенте - Эстудиантес 21 Июня прямая трансляция

Стадион: Либертадорес де Америка (Авельянеда, Аргентина), вместимость: 50655
21 Июня 2022 года в 03:30 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 4-й тур
Главный судья: Эрнан Мастранхело (Аргентина) 0' 45' 90' CHAMP('matchHighlights');
Индепендьенте
Эстудиантес

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Индепендьенте - Эстудиантес, которое состоится 21 Июня 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Индепендьенте
      Авельянеда
      Эстудиантес
      Ла-Плата
      Главные тренеры
      АргентинаЭдуардо Родриго Домингес
      АргентинаРикардо Альберто Зелински
      История личных встреч
      13.02.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 1 Эстудиантес2 : 1Индепендьенте
      26.07.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 2 Эстудиантес0 : 1Индепендьенте
      15.05.2021 Аргентина - Примера 1-я фаза - 1/4 финала Эстудиантес0 : 0 1 : 4Индепендьенте
      20.08.2019 Аргентина - Примера Тур 3 Эстудиантес3 : 0Индепендьенте
      02.09.2018 Аргентина - Примера Тур 4 Эстудиантес2 : 2Индепендьенте
      30.01.2018 Аргентина - Примера Тур 13 Индепендьенте1 : 2Эстудиантес
      29.04.2017 Аргентина - Примера Тур 22 Индепендьенте2 : 2Эстудиантес
      31.08.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 22 Индепендьенте1 : 1Эстудиантес
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Бока Хуниорс4 9
      2 Эстудиантес3 7
      3 Платенсе3 7
      4 Ньюэллс Олд Бойз3 7
      5 Банфилд4 7
      6 Расинг А3 6
      7 Аргентинос Хуниорс3 6
      8 Атлетико Тукуман4 6
      9 Атлетико Сармьенто4 6
      10 Ривер Плейт4 5
      11 Химнасия и Эсгрима3 5
      12 Колон4 5
      13 Уракан4 5
      14 Ланус4 5
      15 Индепендьенте3 4
      16 Сентраль Кордова3 4
      17 Тальерес4 4
      18 Росарио Сентраль3 4
      19 Тигре4 4
      20 Патронато4 4
      21 Унион4 4
      22 Сан-Лоренсо3 3
      23 Годой-Крус3 3
      24 Дефенса и Хустисия3 3
      25 Арсенал Саранди4 3
      26 Барракас Сентраль4 2
      27 Велес Сарсфилд3 1
      28 Альдосиви3 0

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