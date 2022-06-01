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Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 21 Июня прямая трансляция

Стадион: Марсело Бьелса (Росарио, Аргентина), вместимость: 40095
21 Июня 2022 года в 03:30 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 4-й тур
Главный судья: Николас Ламолина (Аргентина) 0' 45' 90' CHAMP('matchHighlights');
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентинос Хуниорс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс, которое состоится 21 Июня 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ньюэллс Олд Бойз
      Росарио
      Аргентинос Хуниорс
      Буэнос-Айрес
      Главные тренеры
      АргентинаХавьер Эстебан Сангинетти
      АргентинаГабриэль Алехандро Милито
      История личных встреч
      15.02.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 2 Аргентинос Хуниорс3 : 0Ньюэллс Олд Бойз
      27.07.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 2 Аргентинос Хуниорс1 : 0Ньюэллс Олд Бойз
      26.11.2019 Аргентина - Примера Тур 14 Аргентинос Хуниорс1 : 0Ньюэллс Олд Бойз
      30.10.2018 Аргентина - Примера Тур 10 Ньюэллс Олд Бойз2 : 0Аргентинос Хуниорс
      17.03.2018 Аргентина - Примера Тур 20 Аргентинос Хуниорс1 : 0Ньюэллс Олд Бойз
      10.04.2016 Аргентина - Примера Примера. Тур 10 Аргентинос Хуниорс0 : 0Ньюэллс Олд Бойз
      24.05.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 13 Аргентинос Хуниорс2 : 1Ньюэллс Олд Бойз
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Бока Хуниорс4 9
      2 Эстудиантес3 7
      3 Платенсе3 7
      4 Ньюэллс Олд Бойз3 7
      5 Банфилд4 7
      6 Расинг А3 6
      7 Аргентинос Хуниорс3 6
      8 Атлетико Тукуман4 6
      9 Атлетико Сармьенто4 6
      10 Ривер Плейт4 5
      11 Химнасия и Эсгрима3 5
      12 Колон4 5
      13 Уракан4 5
      14 Ланус4 5
      15 Индепендьенте3 4
      16 Сентраль Кордова3 4
      17 Тальерес4 4
      18 Росарио Сентраль3 4
      19 Тигре4 4
      20 Патронато4 4
      21 Унион4 4
      22 Сан-Лоренсо3 3
      23 Годой-Крус3 3
      24 Дефенса и Хустисия3 3
      25 Арсенал Саранди4 3
      26 Барракас Сентраль4 2
      27 Велес Сарсфилд3 1
      28 Альдосиви3 0

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