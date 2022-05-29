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Сан-Паулу - Палмейрас 21 Июня прямая трансляция

Стадион: Морумби - Сисеру Помпеу де Толеду (Сан-Паулу, Бразилия), вместимость: 67052
21 Июня 2022 года в 02:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 13-й тур
Главный судья: Андерсон Даронко (Бразилия);
Сан-Паулу
Палмейрас

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Паулу - Палмейрас, которое состоится 21 Июня 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Морумби - Сисеру Помпеу де Толеду (Сан-Паулу, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сан-Паулу
      Сан-Паулу
      Палмейрас
      Сан-Паулу
      Главные тренеры
      БразилияРожерио Муке Сени
      ПортугалияАбел Феррейра
      История личных встреч
      18.11.2021 Бразилия - Серия А Тур 33 Палмейрас0 : 2Сан-Паулу
      18.08.2021 Кубок Либертадорес 1/4 финала Палмейрас3 : 0Сан-Паулу
      11.08.2021 Кубок Либертадорес 1/4 финала Сан-Паулу1 : 1Палмейрас
      01.08.2021 Бразилия - Серия А Тур 14 Сан-Паулу0 : 0Палмейрас
      20.02.2021 Бразилия - Серия А Тур 34 Сан-Паулу1 : 1Палмейрас
      11.10.2020 Бразилия - Серия А Тур 15 Палмейрас0 : 2Сан-Паулу
      31.10.2019 Бразилия - Серия А Тур 29 Палмейрас3 : 0Сан-Паулу
      14.07.2019 Бразилия - Серия А Тур 10 Сан-Паулу1 : 1Палмейрас
      07.10.2018 Бразилия - Серия А Тур 28 Сан-Паулу0 : 2Палмейрас
      03.06.2018 Бразилия - Серия А Тур 9 Палмейрас3 : 1Сан-Паулу
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Палмейрас1274123-72569,4
      2 Коринтианс1374217-102564,1
      3 Атлетико Паранаэнсе1363413-132153,8
      4 Атлетико Минейро1356219-142153,8
      5 Интернасьонал1356218-142153,8
      6 Флуминенсе1353515-141846,2
      7 Ботафого1353516-181846,2
      8 Сантос1346318-131846,2
      9 Сан-Паулу1246217-131850,0
      10 Ред Булл Брагантино1346318-151846,2
      11 Аваи1352615-191743,6
      12 Атлетико Гояниенсе1344515-181641,0
      13 Сеара1337313-131641,0
      14 Фламенго1343613-151538,5
      15 Коритиба1343616-191538,5
      16 Америка Минейро1343611-141538,5
      17
      Зона вылета
      		Гояс1335513-171435,9
      18
      Зона вылета
      		Куяба133469-151333,3
      19
      Зона вылета
      		Форталеза1324710-161025,6
      20
      Зона вылета
      		Жувентуде1324712-241025,6

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