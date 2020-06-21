Сморгонь - Слуцк 21 Июня прямая трансляция
Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
21 Июня 2022 года в 17:30 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/16 финала
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Слуцк, которое состоится 21 Июня 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Слуцк
Слуцк
Главные тренеры
|Игорь Владимирович Трухов
|Александр Вячеславович Бразевич
История личных встреч
|23.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 27
|2 : 1
|12.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 12
|1 : 1
|21.09.2016
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|3 : 0
Турнирная таблица
1/16 финала
|Метка
A01
| Сморгонь
Слуцк
|21.06
A02
| Макслайн
Витебск
|21.06
A03
| Осиповичи
Неман
|21.06
A04
| Стэнлес
БАТЭ
|21.06
A05
| Барановичи
Энергетик-БГУ
|22.06
A06
| Жодино-Южное
Торпедо-БелАЗ
|22.06
A07
| Молодечно
Славия-Мозырь
|22.06
A16
| Локомотив Гомель
Динамо-Брест
|22.06
A08
| Крумкачы
Ислочь
|22.06
A09
| Орша
Гомель
|22.06
A10
| Островец
Шахтёр С
|22.06
A11
| Технолог-БГУТ
Белшина
|22.06
A12
| Волна-Пинск
Динамо Мн
|22.06
A14
| Газовик
Днепр М
|23.06
A15
| Лида
Арсенал Дз
|23.06
A13
| Нафтан
Минск
|23.06